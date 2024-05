Potvrzeno, Janotka novým trenérem Sigmy. Ani jsem o tom nesnil, říká

Olomoucký klub změnu potvrdil na svém webu.

„Je to pro mě velká výzva a příležitost. Nerozmýšlel jsem se dlouho. Ani jsem o tom nesnil,“ uvedl Janotka, jenž u áčka podepsal smlouvu na neurčito.

„Své kvality prokázal u béčka v uplynulé sezoně. Pro Sigmu byla vždy důležitá práce s vlastními mladými hráči, stejně tak zde vyrůstali kvalitní trenéři a Tomáš ukazuje, že může být dalším v řadě,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Ve středu ráno byl Janotka vyhlášen nejlepším trenérem sezony ve druhé nejvyšší soutěži, krátce po obědě byl oficiálně oznámen jako trenér A mužstva. Rezervu dovedl k historicky největšímu počtu bodů ve druhé lize, tým skončil druhý o tři body za Duklou Praha, ke konci sezony vyhrál hned deset zápasů v řadě.

Šlo přitom o Janotkovo první angažmá v profesionálním fotbale vůbec. Dříve figuroval v dorostu Sigmy nebo u mládežnických reprezentací. Jak hlavní trenér vedl reprezentační devatenáctku paralelně se Sigmou B.

„Když jsem přicházel, věděl jsem, že to bude dočasné řešení, protože určitě není slučitelná funkce reprezentačního trenéra, byť v mládeži, a trenéra v profi fotbale, ať už v první lize nebo druhé lize. U repre musí být člověk na plný úvazek a musí se tomu věnovat na sto procent,“ řekl Janotka v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.

Sigmě se tak od nové sezony bude věnovat na sto procent. „Jako hráč i trenér jsem vždy měl ambice. Myslím, že člověk by je měl mít, protože pokud je nemá, není moc šancí, že bude úspěšný,“ řekl novopečený ligový trenér.

„I když má s mužským fotbalem v roli trenéra krátkou zkušenost, tak z doby, kdy byl hráčem, dobře zná, co obnáší první liga. Navíc věříme, že může významně pomoct se začleňováním mladých hráčů, které vedl poslední rok v béčku,“ myslí si manažer Minář.

Janotkův realizační tým zatím ještě není kompletní, což by se však mělo změnit během několika následujících dní. „Měl jsem možnost vybrat si k sobě lidi, kteří jsou mi charakterově blízcí. Vnímal jsem, že je třeba udělat obměnu. Během pár dnů by se všechno mělo dotáhnout do konce,“ pověděl Janotka.

Podle informací iDNES.cz by se jeho asistenty měli stát Michal Vepřek, dlouholetý hráč Sigmy, a Ivo Gregovský, bývalý asistent Jiřího Saňáka.

„Půjdu do toho po hlavě a naplno. Totéž budu chtít i od hráčů. Jsem emotivní člověk a nerad prohrávám. Pokusím se to přenést i na hráče, abychom vždycky byli odhodlaní, bojovní, nechali jsme na hřišti všechno a nikdo nám nemohl v tomto směru nic vyčíst,“ dodal Janotka, který se svým mužstvem přípravu na nový ročník zahájí 17. června.

Dvaačtyřicetiletý rodák z Brna odehrál během kariéry za Sigmu přes 170 zápasů. V roce 2012 stál u zisku historicky první olomoucké trofeje, když Hanáci ovládli Český pohár. Krátce poté působil i v Brně či Budějovicích.