I Američané jsou jen lidé, říká Kelemen. Na body nemyslí, svazuje to nohy

Nejprve ve čtvrté minutě otevřel účet zápasu, jen aby ho v prodloužení vítěznou tečí střely Šimona Nemce zase uzavřel.

„Šimon měl už první střelu takovou gólovou, odrazilo se to, sjel jsem si pod obránce a Šimon mě tam viděl. Hodil mi to na teč a šlo to nahoru nad lapačku,“ popsal Kelemen svou trefu.

Ulevilo se vám, že jste se střelecky prosadil?

Nepřemýšlel jsem nad tím. V Americe jsem se naučil, že když člověk chce body, svazuje mu to ruce a nohy, vypadá špatně na ledě. Užívám si, jak nám to jde jako lajně.

Zdá se, že si v útoku s Martinem Pospíšilem a Pavolem Regendou hodně rozumíte.

Baví nás to, umíme si vyhovět, hrajeme rychlý hokej. Každé jedno střídání víme, co jeden od druhého očekávat. A vytváříme si šance.

Projevuje se na vás i vděk, že mužstvo na vás počkalo, byť jste byl těsně před šampionátem u manželčina porodu?

Ano. Přestože je u nás doma radost, rád jsem na mistrovství přijel. Beru to tak, že jsme se s manželkou dohodli, že tady budu. Chci se odvděčit jí i realizačnímu týmu, že na mě počkali a že to byla správná volba.

Co pro tým výhra nad Američany znamená?

Je to super pro naše hlavy. Víme, že umíme hrát i těžké zápasy. A také je vyhrát.

Se soupeři jste se pošťuchovali už před prvním střídáním. To byl plán?

Trenéři nám nic takového neřekli... V Americe se to dělá tak, že musíte určit tempo hry. Chtěli jsme jít do brány a být agresivní, trošku do nich šťouchnout, ať vědí, že jsme připravení a jsme tady. To nám vyšlo. Když jsme dali góly, byli nervózní. My jsme se trochu stáhli, soustředili se na sebe a ne na šarvátky.

Hráli jste tvrdě, ale čistě. To potěší, že?

Hlavní síla Američanů je v přesilovkách. Takže jsme hráli tvrdě, ale všechno v rámci pravidel. Rozhodčí to dobře zvládli, nebyla žádná zbytečná vyloučení. Byla to od nás výborná práce.

Bylo těžké vydržet s Američany v tempu tři třetiny?

Bylo, ale také to jsou jen lidé. Už se nedíváme na to, jestli hrají NHL, nebo ne. My máme kvalitní tým stejně jako oni. S takovými hráči musíme bruslit. Dnes všichni umí bruslit, ale musíme k tomu přidat i dovednosti. A ty byly i na naší straně.

Měli jste na konci ještě dost sil, když jste ve třetí třetině ztratili vedení 4:1?

Ano. V tom se ukázala síla našeho týmu. Nepřestali jsme hrát ani po tom, co soupeř vyrovnal, dále jsme si vytvářeli šance. Dokonce bych řekl, že nás to nastartovalo. Škoda ztraceného bodu, ale vítězství je vítězství.

Mohli jste ve třetí třetině udělat něco lépe?

Bylo to i o jejich kvalitě, ale dalo se to sehrát lépe. Naše chyby vyplynuly ze hry. Soupeř je kvalitní a má individuality, které si umí vytvořit šance. Důležité je, že jsme nepřestali hrát, přestože vyrovnali. Šli jsme dál.

Co říkáte výkonu brankáře Samuela Hlavaje?

Chytal výborně, podržel nás v těžkých chvílích. Už na minulém světovém šampionátu chytal výborně. Byl spolehlivý, jsem rád, že mu to vyšlo.

Pomohla vašemu mužstvu úvodní prohra s Němci 4:6?

Říká se, že facka je potřeba. Ale i kdybychom vyhráli, šli bychom dál. V prvním zápase nás trochu sežrala atmosféra, nebylo to z naší strany tak klidné. Ale už v tom druhém bylo vidět, že nastoupil jiný tým. A dnes bojoval každý i za toho druhého.