Pražský klášter, který vypadá jako z Harryho Pottera, se promění na hotel

V severozápadní části chce majitel také přistavět novou budovu s apartmány. „Součástí je rekonstrukce zahrady přináležející k areálu a revitalizace veřejného prostranství před klášterem. Původní fresky a umění beuronské školy a významného umělce Petera Lenze budou zachovány a restaurovány,“ stojí v dokumentu.

Městská část plánuje s firmou uzavřít dohodu o spolupráci, kterou se investor zaváže poskytnout radnici investiční příspěvek ve výši přibližně 4,3 milionu korun. Dále by měla firma vybudovat veřejnou pěší stezku propojující Holečkovu ulici s Kinského zahradou.

Klášter vypadající jako z Harryho Pottera, který využívají i filmaři, byl podle Národního památkového ústavu (NPÚ) postaven mezi lety 1888 a 1891 jako řeholní dům benediktinských řádových sester. Součástí areálu je kostel Zvěstování Panny Marie. V roce 1919 klášter odkoupil stát a zřídil v něm Poštovní úřad šekový, který tam sídlil do roku 1931. Poté se v areálu střídaly různé poštovní organizace, a to až do roku 2016, kdy jej opustila poslední část Poštovního muzea. Následně se Česká pošta několik let snažila klášter prodat.

Skupina Cimex se zaměřuje na investice do nemovitostí, především na hotelové, administrativní nebo bytové projekty. Do jejího holdingu patří například hotelová síť Orea.