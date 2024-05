Hokej na písku? Barvík hraje za Kuvajt, v Česku boří stereotypy

V zemi hokejem dlouho nepolíbené působí už pět let a letos dokonce nastoupil v národním týmu, kde potvrdil přednosti české brankářské školy. Stal se nejlepším gólmanem divize IV, tedy úplně nejnižšího mezinárodního stupně. V konkurenci vítězného Mongolska, Indonésie a Malajsie pomohl svému týmu k historickému stříbru.

„Mým cílem vždycky bylo zahrát si na mistrovství světa. Že se to povedlo, i když to byla jen divize IV, a že jsem se stal nejlepším gólmanem, je zadostiučinění za celou kariéru a za to, co jsem hokeji obětoval,“ říká 27letý Barvík.