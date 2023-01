Jak se vůbec dostane Čech do Austrálie?

Dva roky na vysoké škole jsem přemýšlel, co budu dělat po ní. Do práce se mi úplně nechtělo a Austrálie byla mým snem. Tak jsem začal hledat, co a jak udělat, abych se tam dostal. Našel jsem si, jak je to s vízem a po bakalářském studiu vyrazil. Nebylo to žádné unáhlené rozhodnutí.

Celý život jsem si přál letět na zápas letadlem a teď se mi to v Austrálii splnilo. Ondřej Červenka