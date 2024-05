Hrál jsem za Manchester. A taky v Dubaji. Hokejový světoběžník vypráví

Až bude v sobotu sledovat české hokejisty proti Velké Británii, už mu nebudou u gauče cukat nohy. „Pět let jsem neměl na sobě brusle. Jít se sklouznout pro zábavu mě nebaví, ale na hokej se pořád kouknu rád. I když víc se těším na nedělní fotbalový zápas Manchesteru City s West Hamem,“ pousměje se Valčák, někdejší hokejový útočník, chlap jak hora.

Mimochodem, na ledě se potkal třeba i se zpěvákem Justinem Bieberem. Ale o tom až později.

Letos mu bude čtyřicet a posledních šest let se živí jako fitness trenér.

Vědí lidé v Manchesteru, že se v Česku koná hokejové mistrovství světa?

Myslím, že většinou ne. O zápase Britů s Českem nejspíš nenajdete ani zmínku v novinách. Tady je fotbal, ragby, motorsport, kriket... Až někde potom hokej.

Takže když se u vás řekne Jaromír Jágr…

Zní to krutě, Jardu Jágra by měl znát každý. Ale v Anglii? Tady si z hokejistů vybaví tak Wayne Gretzkyho a to ještě díky reklamám. Nejznámější český hokejista bude asi Petr Čech, který loni odchytal pár zápasů za Belfast.