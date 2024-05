Tkachukovy provokace? Slováci je čekali a přečkali. Jsem hrdý, říká Pospíšil

„Od začátku jsme chtěli dát Američanům vědět, že to pro ně nebude lehké. A dařilo se nám to. Škoda třetí třetiny, v níž jsme měli trochu výpadek,“ zmínil slovenský útočník Martin Pospíšil ztrátu vedení 4:1. „Ale jsem hrdý na kluky, jak jsme se semkli a našli způsob, jak vyhrát.“

Pospíšil byl hned ve čtrnácté vteřině ve strkanici s Pintem. O minutu později se strhla mela u slovenské branky. Ale už úvodní vhazování provázely rozmíšky, které se táhly celým střetnutím.

„Pinto se tlačil do buly, ale přetlačil jsem ho hlavou. Trošku měl nervy, hned mi něco říkal,“ komentoval Pospíšil vstup do utkání.

Během zápasu se mimo jiné pošťuchovali Grman s Nelsonem, Pospíšil s Tkachukem, Tatar s Caufieldem nebo Regenda s Eysimontem.

„Věděli jsme, že se budou chtít do zápasu nějak dostat, když jsme vyhrávali,“ řekl Pavol Regenda z Anaheimu. „Ty protihráče známe. Tkachuk je chtěl nabudit, je to jeho styl hry. Trenér proti němu poslal náš útok, že jsme velcí. Ale řekli jsme si, že se do těch šarvátek nebudeme zapojovat a budeme hrát svou hru. Nechtěli jsme být trestaní, což se nám i dařilo. I to byl důvod, proč jsme byli úspěšní.“

Útok Miloš Kelemen, Martin Pospíšil a Pavol Regenda obstál skvěle, jeho hráči byli u čtyř gólů.

„Hrají skvěle. Bylo vidět, že Američanům pijí krev. Jsme za ně rádi,“ prohlásil obránce Peter Čerešňák.

Slovenský kapitán Tomáš Tatar, který je hráčem Seattlu, zná Bradyho Tkachuka, hvězdu Ottawy, velmi dobře z NHL. „Je velkým přínosem pro své mužstvo, my jsme věděli, jak hraje, ale nechtěli jsme se tím nechat nijak rozhodit. Byli jsme na to připraveni,“ uvedl Tatar.

Regenda ale odmítl, že by se speciálně na Tkachuka zaměřovali. „Víme, že je takový. Dělá to v NHL, dělá to tady, dělá to všude. Čekali jsme to.“

I brankář Samuel Hlavaj se dostal do potyčky, když strčil do dorážejícího Farabeeho.

„Ono to bylo celkově na hraně. Takových náletů do brány tam bylo více a často byly úplně zbytečné, protože jsem měl puk delší dobu pod kontrolou. Přesto tam najednou naběhli. Už mi to i trošku lezlo hlavou. Možná to byla jejich taktika, ale nevyšla,“ řekl Hlavaj.