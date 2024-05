Nedali jsme Děčínu bronz zadarmo, chválil přes porážku ostravský trenér

Ani se pořádně neradovali. V posledních vteřinách míč už volně ležel na palubovce a basketbalisté Děčína se objímali. Někteří zvedli ruce.

Děčínští ve druhém utkání o třetí místo v národní lize dnes vyhráli v Ostravě 86:71 a sérii získali 2:0 na zápasy.

„Náš výkon nebyl vůbec dobrý, Ostrava nás přehrávala drtivou část utkání,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl. Moc jsme však tu bronzovou medaili chtěli urvat, což se nám povedlo. Bylo to o vůli, nebyla tam žádná basketbalová kvalita. Ale za tu medaili jsme rádi.“

Přece jen ocenil, že do utkání vstoupili lépe než v tom předešlém domácím, které urvali v závěru 78:74. „Přesto jsme měli obrovské štěstí, že nám Ostrava neutekla o tolik, jako v tom minulém střetnutí, protože pak by to pro nás bylo mnohem těžší,“ uznal Grepl.

Ostravské ocenil i za to, jak sérii zvládli, byť se museli obejít bez zraněných Američanů Rashada Maddena, Jarrida Rhodese a Benjamina Stevense.

Ve čtvrtek jim kvůli zraněnému lýtku nedohrál Matej Majerčák a Dominik Heinzl se vyfauloval. „Adam Choleva odvedl v této sezoně velkou práci a série s Opavou byla pro Ostravu nezapomenutelná,“ připomněl Grepl senzační ostravský postup přes obhájce titulu.

Ostravský křídelník Elyjah Williams se snaží protáhnout kolem Tomáše Pomikálka pod děčínský koš.

„Jsem pyšný na kluky, jak utkání zvládli. Podali týmový výkon, bojovali statečně. Bohužel je z toho čtvrté místo, ale nedali jsme Děčínu bronz zadarmo,“ prohlásil ostravský trenér Adam Choleva. „Hráli jsme v okleštěné sestavě, ale všichni nechali na hřišti duši a srdce, což fanoušci v Ostravě chtějí vidět.“

Mrzet ho mohly jen zahozené trestné hody. Z 19 dali pouhých sedm. „To je hlava a zkušenost. Šestky nás podržely ve čtvrtfinále, díky tomu jsme tady. Teď bohužel ne,“ uvedl Choleva.

„Jsme zklamaní, přáli jsme si tu medaili, ale musíme se na to dívat tak, že sezona je úspěšná. Vždyť jsme se do boje o bronz vytáhli úplně ze dna, z posledního místa. V semifinále jsme byli po jedenácti letech,“ připomněl ostravský kapitán Štěpán Svoboda.

Pro něj byl duel zvláštní i tím, že jeho protivníkem byl bratr Matěj, opora Děčína.

„Brácha je asi také trochu smutný, protože chtěli být ve finále. Teď je ten šťastnější. Přeji mu, jen mě mrzí, že medaili vybojoval zrovna proti nám,“ pousmál se Štěpán Svoboda.

„Také jsem bráchovi přál medaili, bohužel jsme narazili na sebe,“ podotkl Matěj Svoboda, který o třetí místo bojoval v hale, v níž začínal. S bratrem jsou ostravští odchovanci. „Však se mi proti Ostravě nehraje dobře. Mám k městu i klubu vztah. Moje zápasy proti ní jsou buď excelentní, nebo špatné. Projevilo se na mě zklamání, že jsme neprošli do finále. K tomu jsem věděl, že jsou to moje poslední zápasy za klub, který miluju.“

Kam jde, neprozradil. V zákulisí se však hovoří o Opavě, Pardubicích, nebo Nymburku...