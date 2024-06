Živel a stratég Grepl v Děčíně zůstává. Z hráčů vymáčkne maximum, tvrdí šéf

Sedmačtyřicetiletý Grepl, bývalý dvojnásobný nejlepší střelec NBL, zahájil děčínské angažmá překotně na jaře 2019 chvíli před startem play off po nečekaném konci kouče Pavla Budínského. A navázal na jeho úspěchy, hned dostal svůj nový tým do finále. Zopakoval to loni, k tomu přidal historicky první vítězství v Českém poháru. Letos jeho mužstvo vypadlo v semifinále s ústeckým rivalem.

„Doufáme, že pro Tomáše jsme dobrá adresa. A my jsme rádi, že ho tu máme. Pro nás je to trenér, který dokáže z týmu vymáčknout maximum,“ řekl Houser.

I stratég Grepl povznesl výkony Matěje Svobody, který se dostal do reprezentace a teď i zpátky do Nymburka. Křídelní hráč v novém působišti podepsal tříletý kontrakt.

„Matějovi u nás vypršela smlouva a tohle je přirozený vývoj. Nabídku od nás dostal, ale za tři roky se u nás vypracoval v ligovou osobnost a jeho přesun je další a pochopitelný krok v jeho kariéře,“ poznamenal šéf Válečníků. „Nymburk je asi jediný český klub, který mu já osobně schvaluji. Všechny ostatní, ač mají různé ambice, jsou plus minus podobné, to by takový smysl nedávalo. Nymburk je pořád Nymburk a bude hrát Ligu mistrů. Matějovi přeji, aby se mu dařilo.“

Děčínský kouč Tomáš Grepl udílí pokyny.

A další pohyb v děčínském kádru? „V první řadě řešíme české jádro, které chceme udržet co nejvíc pohromadě. A pokud to půjde, tak i cizince,“ oznámil Houser. „Jednáme také s A. J. Waltonem a Jordanem Ogundiranem, aby zůstali.“

Díky letošnímu bronzu si Děčín zajistil právo startu ve FIBA Europe Cupu. Zda ho využije, ještě netuší. „V tuto chvíli se tam nehlásíme. Rozhodneme se až podle dalších informací, které brzy dostaneme. Každopádně obrovský problém je hala, museli bychom pro Armex Sportcentrum požádat o výjimku.“