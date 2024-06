Na kole z 80. let jedenáctý. Svorada o L’Etape: Lehčí převod by se občas hodil

Rok výroby 1988. Řazení na rámu. Tenoučké trubky. Čelisťové brzy. Nejlehčí převod 42x23.

„A to na původní kazetě byla devatenáctka,“ usmíval se pětapadesátiletý vítěz etap na Tour de France, Giru i Vueltě. „S tou by to bolelo. Tohle byla lepší volba, i když bych si tedy převody do některých kopců dokázal představit ještě lehčí. Šlapal jsem tak kadencí padesát, šedesát. Ale šlo to. Asi bych to dojel i s devatenáctkovou, kousl bych se. Ale určitě ne takto.“

Svorada si na stařičkém modelu Specialized Allez počínal vážně skvěle. Vždyť šedesátikilometrovou trať zdolal průměrnou rychlostí 33,98 kilometru v hodině a za vítězným Adamem Žitným zaostal jen 4:02 minuty!

Ján Svorada, vítěz tří etap na Tour de France a ambasador nové kategorie Heroes, který pojede L’Etape na 36 let starém kole.

„Bylo to kratší, nebylo to tak těžké, na tohle kolo optimální,“ pochvaloval si. „Celý den jsem si užil. Netlačilo se tolik na startu a i v závěru se jelo rychle. Loni jsem posledních třicet kilometrů makal úplně na doraz a byli jsme ve třech ve čtyřech. Teď se jelo ve velké skupině, skoro nebylo potřeba střídat.“

O výsledek v této kategorii ani tak nešlo. Mělo jít o oslavu cyklistiky, poctu legendárním modelům.

Už když se účastníci kategorie seřadili na startu na Strahově, šlo pro cyklistické nadšence o nádhernou podívanou. Stařičké modely Bianchi, Colnaga. Klasické geometrie, ocelové rámy, ale už i předchůdci karbonových.

„Pánové si zaslouží poklonu,“ smekl Svorada před kolegy. „Byly tam nádherné kousky. Třeba Colnago z osmdesátých let... Navíc pán byl vyladěn včetně kraťasů, klipsen a všeho ostatního.“

I on se vymódil. Oblékl žlutý vlněný dres a koženou přilbu.

„Bylo super, že mě podrželo počasí,“ usmál se. „Bylo kolem 20 stupňů, pod mrakem. Na cyklistiku a sport obecně ideální. Ano, chvíli jsem si říkal, že se dalo jet i bez spodního trička, ale vydržet se to dalo. Kdyby bylo třicet, tak bych trpěl.“

Ján Svorada (ve žlutém) na startu závodu L´Etape Czech Republic

Není divu, že účastníci této kategorie budili obdiv. Nejen na startu, ale i na trati. Fanoušci je zdravili a cyklisté, s kterými jeli v balíku, prý koukali: Co to jede s námi za stroje?

„Asi vnímali, že se k nim moc nehodí,“ pousmál se Svorada.

Jestli se mu veterán zalíbil natolik, že ho zařadí do své garáže, si jistý nebyl. Představit by si to dokázal, jenže už teď se musí starat o vlastní horské a silniční kolo a o stejné bicykly jen v elektrickém provedení manželky.

„Tohle by bylo páté. Garáž je najednou plná, starostí hodně. A ani času není tolik. Musel bych mít víc prostoru se mu věnovat,“ říká.

S velkou pravděpodobností ho ale minimálně jednou ještě vytáhne. Sedmnáctého srpna se v Prachaticích uskuteční horská verze L’Etape. I na ní by měl Svorada startovat. A opět v kategorii Heroes.

„Kategorie tam vypsaná byla, uvidíme. I když teda převýšení přes 2000 metrů a trať dlouhá sto kilometrů s těmito převody… Ještě o tom budu uvažovat,“ usmál se.