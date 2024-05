Ztráta náskoku s USA? Spíše získané dva body. Byli jsme outsideři, míní Regenda

Po zápase se hráči shodovali, že cenná výhra nic nezmění na jejich přístupu.

„Povykládáme si o tom, v úterý si projdeme video a bude potřeba na euforii zapomenout, protože hrajeme zase další zápasy a nemůžeme vůbec myslet na to, že jsme porazili Ameriku,“ je přesvědčený Pavol Regenda, slovenský útočník Anaheimu.

Obránce Peter Čerešňák upozornil, že pořád je to začátek turnaje. „A ten bude mít nějaký vývoj. My se budeme zlepšovat, oni taky. Ceníme si pěti bodů, ale Amerika je stále favorit,“ podotkl.

Nyní čekají slovenské hokejisty duely ve středu s Polskem, v sobotu s Francií a v neděli s Lotyšskem vždy od 20.20. „Proti nim zase budeme favority my a nemůžeme do nich jít s hlavou v oblacích. Musíme se soustředit na sebe a jít dále,“ prohlásil Regenda, zároveň dodal, že se po úvodní prohře s Němci 4:6 posunuli o kus dál.

Sestřih utkání Slovensko versus USA:

IIHF @IIHFHockey Another OT thriller! Catch all the highlights from USA vs Slovakia 👇 #MensWorlds @usahockey @hockeyslovakia https://t.co/R9EhSI5bXM oblíbit odpovědět

„Na Američany byl každý z nás stoprocentně připravený, ale důležité bude výkonnost udržet,“ zdůraznil útočník. „Nesmíme polevit, nemůžeme se uspokojit a nemyslet si, že když přijde papírově snadnější soupeř, čeká nás lehký zápas.“

Ve fanoušcích, a nejen těch slovenských, kteří opět vyprodali ostravskou arénu, souboj Slováků s Američany zanechal velký dojem.

Nejen tím, jak slovenští hokejisté hráli disciplinovaně a nenechali se vyprovokovat protivníky v čele s Bradym Tkachukem, ale také, jak ustáli ztrátu tříbrankového vedení ve třetí části.

„První a druhou třetinu jsme byli lepší, nepouštěli jsme je do žádných šancí, ale víme, že to jsou hráči z NHL, z top lajn. Pak vyvinuli tlak, dali góly, ale jsem rád, že jsme výhru nakonec ubojovali v prodloužení,“ pochvaloval si Regenda.

„Samo (brankář Hlavaj) nás podržel, bohužel jsme udělali nějaké individuální chyby a takoví hokejisté, jaké mají Američané, se v koncovce nemýlí,“ podotkl.

Přesto, není škoda, že byť už vedli o tří branky, ztratili bod?

„Ne,“ namítl Regenda. „V tom zápase jsme byli outsidery. Ubojovali jsme to. Všichni jsme do toho dali srdce, od prvního do posledního. Každý bojoval a zaslouženě máme dva body.“

Radost slovenských hokejistů po zápase s USA.

Souhlasil s ním i obránce Šimon Nemec. „Co byste řekli před zápasem?“ odpověděl otázkou bek z New Jersey Devils. A hned dodal: „Jsou to získané dva body. Vedli jsme 4:1, ale tým ukázal charakter, nevzdal se, když jsme o náskok přišli. Navíc do konce základní hrací doby zbývaly ještě čtyři minuty, a to je zrádný čas. Měli jsme šance vyhrát v normální hrací době, ale vyšlo to v prodloužení.“

Nemec byl rád, že přečkal i tvrdý střet se Sethem Jonesem. „Vletěl do souboje jako třetí hráč, podle mě ani neměl zájem hrát puk, bylo to nedovolené bránění. Naštěstí jsem v pořádku, otřepal jsem se a mohl pokračovat,“ komentoval atak slovenský obránce.

A co dál?

„Uklidníme se a vletíme na Poláky. Věřím, že to vyjde,“ usmál se Nemec.