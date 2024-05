Zvraty Siniakové: zraněné Australance poslala kytku, pro Paříž sehnala hvězdu

Siniaková v úspěšné značce K+S nechtěla pokračovat s odůvodněním, že chce změnu. Pro letošek se dala dohromady se Storm Hunterovou a jejich spolupráce začala skvěle: česko-australský pár se probil do semifinále grandslamu v Melbourne, ovládl turnaj v Dubaji a v Indian Wells hrál finále.

Jenže pak si Hunterová přetrhla achilovku.

„Bylo pro mě těžké, když jsem zjistila, co se jí stalo. Ani ne tak kvůli tomu, co bude s námi, ale bylo mi jí hlavně líto, protože je jasné, že se do konce sezony nevrátí,“ líčila 28letá Češka při probíhajícím grandslamu v Paříži. „Na kurtu jsme fungovaly skvěle. Ona je hrozně pozitivní, zápasy s ní jsem si užívala, navíc se nám dařilo, což byl skvělý bonus. Její zranění pro mě bylo velké zklamání, bude mi chybět.“

Dodala, že kdyby spoluhráčka nepocházela z daleké Austrálie, tak by ji klidně navštívila a podpořila. „Takhle jsem jí alespoň poslala květiny, to bylo jediné, na co jsem se zmohla. Ale píšeme si, ona je zlatá a pozitivní. I přesto, co se jí stalo, se směje, za což ji obdivuju.“

Nicméně vzhledem k vlastní kariéře se Siniaková musela poohlížet po náhradě. Našla ji v jiné levoruké tenistce: před dvěma týdny se v Římě představila po boku Taylor Townsendové, jež se v deblovém žebříčku nachází na 12. pozici, tedy hned za Češkou.

Jenže i Američanku záhy postihly zdravotní komplikace. Podvrtla si kotník a před pár dny oznámila, že Roland Garros vynechá.

„Zase další překážka,“ posteskla si Siniaková.

Nakonec však v pavouku ženské čtyřhry na antukovém grandslamu nechybí, utvoří dokonce pátý nasazený pár. Zahraje si s Američankou Gauffovou, světovou trojkou v singlu a jedenadvacítkou v deblu.

„Napsala jsem jí jako první, ale pomohla mi s tím Taylor. Navedla mě, že Coco taky nikoho nemá, když se odhlásila Jessica,“ připomněla Siniaková indispozici Jessiky Pegulaové, dlouhodobé parťačky Gauffové.

Z nouze a smůly tak nakonec vytěžila partnerství s velkým potenciálem, neboť dvacetiletá Američanka už v deblu posbírala solidní úspěchy.

Na Roland Garros si v roce 2022 zahrála finále, o rok dříve neúspěšně bojovala o titul i na US Open.

Kromě toho Siniaková nyní v Paříži bojuje ve dvouhře, v níž ve středu nastoupí ke druhému kolu, s partnerem Tomášem Macháčem zkusí mix.

A až se tenistky do Paříže za dva měsíce vrátí, aby se utkaly o olympijské medaile, bude mít Češka opět jinou spoluhráčku.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková během semifinále BJK Cupu v Seville

Jelikož pod pěti kruhy smějí startovat jen páry stejné národnosti, znovu utvoří dvojici s Krejčíkovou. Že se na misi s cílem zopakovat triumf z Tokia vydají, se dohodly před pár týdny.

A s kým Siniaková nastoupí v příští sezoně? Pokud se Hunterová uzdraví, budou pokračovat?

„To je fakt hodně daleko,“ nechce Češka předbíhat. „Určitě se tomu nebráním, ale ukáže až čas.“