Slovenské zbraně na MS? Rychlost, dravost a soudržnost, říká útočník Daňo

Nažhavení. Natěšení. A s velkou podporou svých fanoušků vstoupí hokejisté Slovenska do mistrovství světa. Skupinu B odehrají v Ostravě. Začnou v pátek v 16.20 s Němci.

„Těšíme se. Jsme nedočkaví,“ řekl útočník Marko Daňo, který se k slovenskému národnímu týmu připojil po oslavách titulu s třineckými Oceláři.

Daňo je jedním z dvanácti reprezentantů, kteří minulou sezonu odehráli v české extralize. Z mistrovského Třince jsou v týmu rovněž Libor Hudáček a Viliam Čacho.

A kdyby se ve finále ligy nezranil obránce Martin Marinčin, určitě by v kádru byl také. „Asi ano ale, jsme tři a i tak to bude dostačující,“ usmál se Daňo.

V Ostravě je sedm slovenských posil z NHL – obránci Martin Fehérváry z Washingtonu, Patrik Koch z Arizony a Šimon Nemec z New Jersey a útočníci Martin Pospíšil z Calgary, Pavol Regenda z Anaheim, Juraj Slafkovský z Montrealu a Tomáš Tatar ze Seattlu.

Mário Grman (vlevo) a Marko Daňo na tréninku slovenských hokejistů v Ostrava Areně.

Trenéři ještě čekají na Miloše Kelemena z Arizony. Vzhledem k zdravotním problémům zůstal v Bratislavě. „Uvidíme, v jakém je stavu, zda ještě dnes dorazí, a pak se rozhodneme, jak to celé poskládáme směrem k pátečnímu zápasu,“ řekl asistent trenéra Peter Frühauf.

Pokud Miloš Kelemen přijede a bude fit, zřejmě by hrál v útoku s Martinem Pospíšilem a Pavlem Regendou. Dnes s nimi trénoval Martin Faško-Rudáš.

„S Milošem jsem si psal, ale neřešili jsme, jaké bude složení formací,“ podotkl Martin Pospíšil. „Dnes ráno jsem se dozvěděl, jak budeme poskládaní na tréninku. Uvidíme, zda to bude stejné i zítra v zápase. Nemám problém hrát s kýmkoliv. Samozřejmě by bylo super, kdyby s námi hrál Miloš, ale Fašo (Faško-Rudáš) je také velmi dobrý hráč, rychlý. Znám ho odmalička. Oba jsou velmi dobří. Je mi v podstatě jedno, kdo bude s námi.“

Každopádně Martina Pospíšila, který má za sebou první sezonu v NHL, čeká premiéra v národním mužstvu. Přípravné duely před šampionátem nestihl kvůli zranění. „Byl to menší problém,“ komentoval potíže Pospíšil. „Už se cítím velmi dobře a děkuji trenérům, že jsem mohl vynechat zápasy před mistrovstvím a dát se do kupy na zítřek.“

Tuší, že bude hrát?

„Nastoupil bych velmi rád, ale sestavu ještě nevím,“ odpověděl.

Co se dá od případného útoku Regenda, Pospíšil, Faško-Rudáš čekat?

„Jsme mladší hráči, takže energie. Chalani jsou také velmi dobře fyzicky stavění. Těším se na hru s nimi,“ řekl Martin Pospíšil, jehož trenéři postavili do středu útoku, byť hrává na pravém křídle. „Jako junior a první rok na farmě jsem centra hrával, i některé minulé roky. Nedělá mi to problém. Vše ale bude záviset na trenérovi, jak to uvidí.“

Pospíšil o sobě dal hodně vědět v březnu v utkání se Seattlem, kdy zezadu narazil Vinceho Dunna přímo na mantinel, za což dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Odmítá ale, že by měl ze své tvrdosti ubrat.

„Spíše si budu muset dát pozor na nějaké zákroky, ať už zezadu, anebo kolenem, loktem. Ale fyzická čistá hra k hokeji patří,“ uvedl. „Jakmile nastoupím na led, ani nevnímám proti komu hraju, snažím se vyhrát souboj, puk pro tým, zápas. To je vše, co chci na ledě udělat. Snažím se, aby mužstvo zvítězilo a pomohl jsem mu svou hrou.“

Slováci každopádně poskládali velice zajímavé mužstvo.

„Našimi zbraněmi by měly být hlavně rychlost, dravost a soudržnost,“ prohlásil Marko Daňo. „Máme mladé mužstvo. Kluci, kteří přijeli z NHL, ukazují, že jsou platnými hráči ve svých klubech. Věřím, že zkušenosti z Ameriky přenesou do naší hry a spojí je s námi, kteří působíme v Evropě, že vytvoříme dobrou partu a budeme moci pomýšlet na úspěch.“