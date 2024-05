Poslanci chtějí vysvětlení od Jurečky, že mají lidé v penzi trávit 21,5 roku

Podle vlády by se lidé svůj důchodový věk měli dozvědět ve chvíli, když jim bude zrovna 50 let. V penzi by měl člověk trávit v průměru 21,5 roku.

Poslanci opozičního hnutí upozorňovali ve středu, že 21,5 roku nevychází, vzhledem k tomu, jakého věku se lidé v Česku v průměru dožívají.

Doba strávená v důchodu má totiž podle pětikoalice pro budoucí generace zůstat stejná, přibližně 21,5 roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje, že průměrný věk dožití při narození se počítá ze všech lidí, tedy i těch, kteří bohužel odejdou i mnohem dříve, než dosáhnou důchodového věku.

Vládní návrh počítá i s nižším výpočtem nových penzí, se zavedením minimálního důchodu ve výši 20 procent průměrné mzdy či s odpuštěním odvodů 6,5 procenta pracujícím starobním důchodcům a důchodkyním místo navyšování penze.

Výchovné by se dál mělo vyplácet jen na třetí a další dítě. Na první dva potomky by ho mělo postupně nahradit započítání fiktivního výdělku ve výši celostátní průměrné mzdy za dobu péče. Bonus 500 korun za vychované dítě by se měl také přestat valorizovat. Manželé by mohli mít dobrovolně sdílený vyměřovací základ z odvodů pro výpočet penze.

„Váš plán na zvyšování věku odchodu do důchodu je mimo realitu,“ vyčetl vládě v úterý předseda opozičního ANO Andrej Babiš. Důležitá je doba dožití ve zdraví, zdůraznil. „Pokud se vrátíme do vlády, chceme to vrátit, a přes 65 let odchodu do důchodu nejede vlak,“ řekl předseda ANO.

Šéf SPD Tomio Okamura navrhl zamítnutí vládního návrhu reformy. Totéž navrhl i stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO.

Podíl lidí v důchodovém věku do roku 2050 vzroste na třetinu, varoval premiér Fiala

„Naše společnost stárne, snižuje se porodnost,“ řekl poslancům premiér Petr Fiala. „Podíl lidí v důchodovém věku, kterých je dnes asi pětina, do roku 2050 vzroste na třetinu. To znamená, že ještě před čtvrt stoletím na důchod pro jednoho penzistu se skládalo pět, mluvím obrazně, pět ekonomicky aktivních lidí, dnes je to něco přes tři a za dalších 25 let to už budou pouze dva lidé na jednoho člověka v penzi,“ uvedl předseda vlády.

„Penze pokrývají skoro třetinu veřejných výdajů. Musím to zopakovat. Prakticky každá třetí koruna, kterou má stát k dispozici, jde na důchody. A zbytek musíme potom rozdělit na ostatní sektory tak, abychom si zachovali funkční zdravotnictví, školství, abychom mohli financovat stavbu silnic, investovat do ostatních potřebných oblastí,“ uvedl předseda vlády.

„Kdybychom nic neudělali, tak by schodek důchodového pojištění kolem roku 2050 dosáhl pěti procent HDP české ekonomiky, což je v dnešních cenách asi 350 miliard korun,“ prohlásil Fiala.

„Důchodová reforma je nutná,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Jde o zřejmě vůbec nejdůležitější vládní návrh celého volebního období. „Pokud neuděláme nic, tak se dostaneme do situace, že za dvacet let budeme muset důchody o třetinu sesekat,“ uvedl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Ten příměr je na místě,“ řekl i Jurečka.

Vládní koalice počítá s tím, že hlasování o reformě v prvním čtení bude nejpozději ve čtvrtek.