Fanoušek prodával dešťovou vodu, která napršela během koncertu Taylor Swiftové

Instagramový účet Only in Boston sdílel screenshot ze stránky, kterou byl pravděpodobně facebookový Marketplace. Mini lahvičky dešťové vody, která napršela během koncertu zpěvačky Taylor Swiftové v Massachusetts, se tam prodávaly pod názvem „Taylor Swift Eras Tour Merch Rain“, píše Brainee.sk.

Na fotce byly vidět tři lahvičky naplněné čirou tekutinou. Podle prodávajícího jde o „déšť odebraný během lijáku, který se spustil při koncertě zpěvačky na Gillette Stadium“.

Příspěvek se už nedá dohledat a není tedy jasné, zda si tuto „jedinečnou speciální dešťovou vodu“ někdo opravdu koupil. Sledující profilu Only in Boston komentovali bizarní nabídku s nadšením i údivem a diskuze v komentářích se rozjela naplno.

Fanoušek Taylor Swiftové nabízel ke koupi vyschlé jednodenní kontaktní čočky, které měl v očích jakožto návštěvník koncertu zpěvačky. Cena byla neuvěřitelných 10 tisíc dolarů, naštěstí šlo jen o vtip.

„Někdo prodává na internetu třeba vodu ze záchoda a blázni, jakými jsou bezesporu mnozí fanoušci Taylor Swiftové, snad za to dokonce ochotně zaplatí takovou sumu. Opravdu by mě zajímalo, jestli ten člověk ty tři lahvičky s tekutinou neznámého původu někomu za tyhle prachy prodal,“ podivoval se jeden z uživatelů.

Informace o prodeji se dostala i na Twitter, kde zmátla velkou část uživatelů. „Představte si, že jste tak odpojeni od reality, že jste cílovkou pro prodej deště,“ píše kdosi.

Vtipné je, že nabídka dešťové vody přišla jen několik týdnů poté, co jiný fanoušek stejné zpěvačky nabízel ke koupi vyschlé jednodenní kontaktní čočky, které měl v očích jakožto návštěvník jiného koncertu Swiftové. Cena byla neuvěřitelných deset tisíc dolarů, naštěstí šlo jen o vtip.

Rodačka z Pensylvánie Taylor Swiftová ukončila počátkem roku šestiletý vztah s britským hercem Joem Alwynem. Na jaře se zakoukala do kolegy muzikanta Mattyho Healyho, frontmana indie rockové kapely The 1975. Britský hudebník jí však začátkem června dal kopačky. Přiznal to na jednom ze svých koncertů, kde fanouškům řekl, že pochopí, když ho teď za to spousta lidí bude nenávidět.