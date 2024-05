Vyhodí mě i potřetí, protože jsem zlá, stará a teplá, říká Ellen DeGeneresová

„Před natáčením úplně prvního dílu pořadu Show Ellen DeGeneresové jsem na schůzce všem řekla, že naše pracovní prostředí bude šťastným místem, kde nikdo nikdy nezvýší na nikoho hlas a s každým bude jednáno s respektem. Zřejmě se něco změnilo, jsem zklamaná, že tomu tak nakonec nebylo. A za to se omlouvám, nejsem dokonalá,“ uvedla po kritice ze strany zaměstnanců moderátorka a komička.

„Vzhledem k tomu, že jsme se nakonec tolik rozrostli, nebyla jsem schopna mít vše pod kontrolou a spoléhala jsem na ostatní a na to, že všichni budou dělat svou práci tak, jak mají. U některých to tak ale bohužel zjevně nebylo,“ dodala.

Americká komička se od finále svého pořadu odvysílaného 26. května 2022 snaží nepoutat na sebe příliš pozornost. Při stand-up vystoupení před vyprodaným publikem v klubu Largo v Los Angeles si DeGeneresová utahovala z toho, že jí vyhodili ze světa šoubyznysu proto, že byla podle některých lidí zlý člověk.

Meghan Markle v Show Ellen DeGeneresové (Burbank, 19. listopadu 2021)

„Ta obří nenávist vůči mně tu byla opravdu velmi dlouho. Snažila jsem se dokonce vyhýbat i sledování večerních zpráv. Bylo v nich totiž nejednou, že dívka z laskavé show nebyla nakonec sama příliš laskavá ke svému okolí,“ říká. Byla to narážka na její hlášku „be kind“, tedy buďte laskaví/přátelští, která zazněla z jejích úst v každé epizodě talkshow.

„V showbyznysu nejsou zlí lidé. V té show jsem byla člověkem, který rozdává ostatním věci a tančí na schodech. Víte, jak je těžké tančit na schodech? Mohl by zlý člověk tančit po schodech? Kdybych svou show místo té laskavosti zakončila slovy: ‚Jděte doprdele‘, lidi by asi koukali,“ řekla mimo jiné během vystoupení.

Zmínila také, že během své kariéry byla dvakrát vyhozena ze světa šoubyznysu. Nejprve v roce 1998, kdy byl její populární sitcom Ellen náhle zrušen stanicí ABC poté, co DeGeneresová oznámila, že je lesba. Podruhé to bylo právě tehdy, když ukončila svou talkshow a po obvinění z toho, že nebyla svým zaměstnancům dobrou šéfkou.

„Nakonec mě vyhodí i potřetí, protože jsem zlá, stará a teplá,“ naráží na kritiku. Zároveň přiznala, že různá obvinění jí pošramotila ego a snížila sebevědomí. „Bolelo to. Brala jsem si to velmi osobně. Nemohla jsem se s tím smířit. Nelíbilo se mi, že mě lidé vnímají zrovna takhle. Dělám si sice legraci z toho, co se stalo, ale trvalo mi opravdu dost dlouho, než jsem zas dostala chuť začít něco dělat,“ vysvětlila.

Ellen DeGeneresová doufá v to, že její návrat ke stand-upu jí bude znovu motivovat a zapomene na nepříjemná obvinění. „Myslím si, že svět potřebuje dnes mnohem více smíchu a mnohem méně dramat,“ říká moderátorka a komička, která si v roce 2008 po čtyřletém vztahu vzala herečku Portiu de Rossi.

VIDEO: Ellen DeGeneresová promluvila o vyhození ze šoubyznysu: