Radcliffe pokračuje v kritice Rowlingové. Svůj názor jí nedlužím, říká

„Je jasné, že Harry Potter by bez ní neexistoval, takže kdyby nebylo jí, nic v mém životě by se neodehrálo tak, jak se odehrálo. Ale to ještě neznamená, že se podle někoho musíte celý život řídit, co se týče upřímných názorů,“ prohlásil Daniel Radcliffe.

J.K. Rowlingová čelila častým útokům a výhrůžkám ze strany transkomunity, a to mimo jiné kvůli výroku, že transženy by jakožto biologičtí muži neměli mít přístup do prostor vyhrazených ženám. Vše začalo jejím ohrazením se vůči článku, v němž se zásadně používal pojem „lidé, kteří menstruují“. Rowlingová jej sdílela s narážkou, že „pro takové lidi přeci už nějaký pojem máme a to ženy“.

Radcliffe se připojil k lidem, kteří se vůči Rowlingové začali vymezovat na základě toho, že její výroky jsou projevem transfobie.

K podpoře genderové ideologie – konkrétně názoru, že původně mužští transsexuální jedinci jsou skutečné ženy – se již dříve kromě Daniela Radcliffa přidali i jeho herečtí kolegové Emma Watsonová a Rupert Grint, kteří se ve filmech o Harrym Potterovi proslavili spolu s ním.

Premiéra filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 (2011)

Přestože mnoho lidí zastává názor, že i transženy jsou ženami, britská NHS (Národní zdravotní služba) oznámila, že chystá prohlášení, podle něhož pohlaví vychází z biologie. Na základě studie lékařů neexistují pádné důkazy pro to, že je vhodné řešit genderové krize u dětí tranzicí k opačnému pohlaví, které se dosahuje mimo jiné za pomoci takzvaných blokátorů puberty. „Pro většinu mladých lidí platí, že lékařský zákrok nemusí být ideální volbou,“ uvádí studie.

Navíc se často objevují případy, kdy se po tranzici mladí lidé chtějí vrátit k původnímu pohlaví. Na dotaz, zda by se Radcliffe neměl omluvit lidem, kterým zákroky ublížily, herec reagoval odmítnutím. „Práva LGBTQ lidí hodlám podporovat dál a nemíním to nadále komentovat,“ řekl.

Rowlingová, která je známou feministkou, naopak podotýká, že umožnit transženám vstup do ryze ženských prostor znamená vážné narušení ženské bezpečnosti a práv. Změny pohlaví označuje za „pokusy na lidech“, které vedou k neplodnosti, bolesti a celoživotním problémům.

„Následky tohoto skandálu potrvají ještě celá desetiletí. Vy jste k němu přispěli, převraceli jste a zpochybňovali vědecký výzkum, pokoušeli jste se šikanovat lidi za to, že vám odporují. Dnešek není triumf, ale odhalení toho, jaká tragédie to je,“ uvedla spisovatelka k výsledkům lékařských výzkumů.