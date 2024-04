Rowlingová kritizuje hvězdy Harryho Pottera kvůli transgenderovým osobám

Rowlingová uvítala odbornou zprávu, která se týká péče poskytované v Anglii pro transgenderové osoby mladší 18 let. Studie pediatričky Hilary Cassové uvedla, že existují „pozoruhodně slabé“ důkazy na podporu léčby pohlavní dysforie, tedy nepohody vyplývající z rozporu mezi pohlavní identitou a pohlavím biologickým, u dětí a dospívajících. Rowlingová zprávu označila za „průlomový moment“.

Jeden uživatel sociálních sítích Rowlingové v reakci na příspěvek napsal, že čeká, „až se jí Dan a Emma omluví“ s tím, že hercům bezpochyby odpustí. Herci Daniel Radcliffe a Emma Watsonová, kteří ve filmech ztvárnili Harryho Pottera a Hermionu Grangerovou, se v roce 2020 vyjádřili proti postoji Rowlingové k genderu.

Rowlingová ale vzápětí odpověděla, že to není jisté. Uvedla, že tyto celebrity by si měly schovat omluvu pro osoby, které procházejí takzvanou detranzicí, tedy procesem, kdy se snaží navrátit ke svému původnímu pohlaví, a „zranitelným ženám“.

Rowlingová byla opakovaně obviněna z transfobie kvůli svým názorům na pohlavní identitu a za to, že transgenderové ženy by podle ní neměly být vpouštěny do prostor určených pouze pro ženy. Nedávno také vyzvala policii ve Skotsku, kde žije, aby ji zatkla na základě nového zákona proti nenávistným projevům poté, co označila několik transgenderových žen za muže. Skotská policie však nic neudělala.

Spisovatelka za své názory čelí kritice, ale má i řadu fanoušků. Již dříve odmítla, že je transfobní, a dodala, že respektuje „právo každého transgenderového člověka žít jakýmkoli způsobem, který je pro něj autentický a pohodlný,“ a že chce, aby tito lidé nebyli diskriminováni a zneužíváni.

Radcliffe v roce 2020 reagoval slovy: „Je jasné, že musíme udělat víc pro podporu transgenderových a nebinárních lidí, ne pro znehodnocení jejich identity.“ Dodal, že autorčiny komentáře snad fanouškům filmovou sérii „nepošpiní“. „Transgenderové osoby jsou tím, za koho se prohlašují, a zaslouží si žít svůj život, aniž by byly neustále zpochybňovány nebo aniž by jim někdo říkal, že nejsou tím, za koho se prohlašují,“ uvedla tehdy Watsonová.

Naopak herec Ralph Fiennes, který v sérii filmů ztvárnil hlavní zápornou postavu Lorda Voldemorta, se postavil na obranu autorky a označil urážky, kterých se jí dostalo, za „nechutné“ a „otřesné“. Herečka Helena Bonham Carterová, která hrála Bellatrix Lestrangeovou, uvedla, že Rowlingové názory nepovažuje za transfobní, odrážejí podle ní spisovatelčinu vlastní zkušenost se zneužíváním.

Rowlingová uvedla, že o transgenderové problematice promluvila částečně kvůli své osobní zkušenosti se zneužíváním a sexuálním napadením.