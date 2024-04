Chystáme speciál, potěšil Červený trpaslík. Pražský Comic-Con začal hvězdně

Na chodbách haly je bylo možné zahlédnout v převlečení za Batmana, Pikaču, Jokera nebo postavy z trilogie Pán prstenů.

Ještě před oficiálním otevřením Comic-Conu se krátce novináři setkali s představiteli hlavních postav kultovního britského sitcomu Červený trpaslík Chrisem Barriem a Craigem Charlesem. Barrie, který v seriálu odehrávajícím se ve vesmíru na těžařské lodi Červený trpaslík ztvárnil palubního technika Arnolda Rimmera, byl překvapený popularitou seriálu v České republice.

„Chápu to v anglicky mluvících zemích, jako je Velká Británie, Spojené státy nebo Austrálie, ale je neuvěřitelné a fascinující, kolik fanoušků máme u vás,“ uvedl.

Oficiálnímu zahájení přihlížel plný hlavní sál B s kapacitou přes 1 500 lidí. Na pódiu kolem 15:45 slavnostně přestřihli pásku hosté letošního ročníku, cosplayeři a političtí zástupci, včetně amerického a britského velvyslance Bijana Sabeta a Matta Fielda.

Talkshow s oběma herci byla pak hlavním bodem programu v 16:30. Do posledního místa zaplněný hlavní sál přivítal oba herce bouřlivým potleskem. Na otázku, co spojuje Velkou Británii, Japonsko a Česko, tedy země, kde je seriál velmi populární, odpověděl Charles, že „jsou asi plné divných lidí“.

Nechyběla ani lekce dlouhého salutování Arnolda Rimmera od jeho představitele či přátelské pošťuchování herců. „Zajímalo by mě, jak zním v češtině,“ řekl Barrie, načež mu Charles odpověděl, že „furt jako blbeček“. Fanoušky seriálu pak herci potěšili oznámením, že připravují 90minutový speciál o seriálu.

Mezi hosty je také nestor české sci-fi literatury, osmasedmdesátiletý Ondřej Neff. „Nevynechal jsme ani jeden ročník, protože mám kontakt se svými čtenáři a je to pro mě příležitost si s nimi popovídat,“ řekl vydavatel internetových deníků Neviditelný pes a DigiNeff. „Comic-Con je pro mě, který jsem veterán podobných akcí na přelomu 70. a 80. let, fascinující v tom, že jsou tady lidé, kteří do té míry žijí žánrem fantasy a komiksem, že se převtělují do těch postav. Letos je to o to zajímavější, že přijeli i lidé z ciziny,“ dodal.

Řečnit bude i Bartoš

Na návštěvníky oblíbené akce do neděle čeká program obsahující víc než pět stovek pořadů. Z hostů přijede například Kevin Sorbo, jehož proslavila role ve filmu Herkules a Amazonky, nebo herec známý z filmů Top Gun, Total Recall, Terminator Salvation nebo z Hvězdná pěchota Michael Ironside. Dále už mohli přítomní zahlédnout Patricka Duffyho známého jako Bobbyho Ewinga ze seriálu Dallas, pozvání přijal i Robert Patrick, který se proslavil rolí T-1000, hlavní záporné postavy ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování.

Jedním z řečníků bude v sobotu po poledni vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), který kvůli tomu nedorazí na republikový sněm STAN do Olomouce. Předseda Pirátů se Comic-Conu účastní každoročně, do Olomouce svým vládním kolegům pošle videozdravici, sdělila mluvčí Pirátů Lucie Švehlíková.

Program dále mimo jiné nabídne vystoupení Dany Drábové, která dokáže propojit informace o jaderné energii v souvislostech s komiksovým světem, nebo expozici Armády ČR. Na Comic-Con Prague se také znovu vrátí David Nykl, kanadský herec českého původu, dnes známý především jako Dr. Radek Zelenka z televizního seriálu Stargate Atlantis.

Loňský Comic-Con Prague, který se podobně jako ten předchozí konal v pražské hale O2 universum, navštívilo přes 20 000 lidí. První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v USA v roce 1970.