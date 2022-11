Není to žádný obscénní fašista, zastal se Rowlingové představitel Voldemorta

Herec Ralph Fiennes uvedl, že i jakožto muž velmi dobře chápe, co chtěla Rowlingová říct a její osobní názor na transgender lidi z ní podle něj rozhodně nedělá fašistku. Odsoudil také aktivisty, kteří na spisovatelku slovně zaútočili poté, co v roce 2020 zveřejnila sérii transfobních tweetů, píše Brainee.sk.

„Slovní napadání J. K. Rowlingové je nechutné a otřesné. Chápu, proč se někteří zlobí za to, co říká o ženách. Ale neznamená to hned, že je to nějaký obscénní pravicový extrémista a fašista. Jen to jen žena, která říká, že je sama ženou a chce, aby mohla říct, že to tak je. A já naprosto chápu, jak to myslela, i když já sám ženou nejsem,“ řekl herec pro The Telegraph.

Reagoval mimo jiné na tento příspěvek spisovatelky: „Pokud pohlaví není skutečné, neexistuje přitažlivost mezi stejným pohlavím. Pokud pohlaví není skutečné, tak smažete reálné zážitky žen na celém světě. Znám a miluji trans lidi, ale smazat koncept pohlaví znamená, že odstraníte schopnost mnohých smysluplně diskutovat o jejich životech. Říci pravdu není nenávistné,“ napsala Rowlingová v minulosti.

J. K. Rowlingová a Ralph Fiennes (2007)

Fiennes je jedním ze starších herců v osazenstvu Harryho Pottera, který se názorově postavil proti svým mladším kolegům. Nedávno zesnulý herec Robbie Coltrane, který hrál Hagrida ve všech osmi filmech v jednom z rozhovorů řekl, že kritici Rowlingové jednoduše „čekali na to, aby se mohli kvůli něčemu urazit“.

Jason Isaacs, který ztvárnil Luciuse Malfoye se vyjádřil, že i když spisovatelka zveřejnila několik opravdu kontroverzních názorů, nikdy by ji za to „nebodl do zad“. Rowlingovou obhajuje také kvůli její charitativní činnosti. „Jedna z věcí, které by o ní lidé měli vědět je, že prostřednictvím své charity Lumos darovala obrovské množství svých peněz a majetku na to, aby byl tento svět lepším místem pro statisíce zranitelných dětí,“ apeluje Isaacs.

Obhajování spisovatelky kontrastuje s názory několika dalších herců z Harryho Pottera. Rowlingovou odsoudil například představitel hlavní role čarodějnického učně, Daniel Radcliffe.

„Transgender ženy jsou ženy. Jakékoliv prohlašování opaku vymazává identitu a důstojnost transgender lidí a je v rozporu se všemi radami profesionálních zdravotnických sdružení, které mají o této problematice mnohem více odborných znalostí, než Jo Rowlingová nebo já,“ řekl herec prostřednictvím prohlášení neziskové organizace The Trevor Project, která se věnuje prevenci sebevražd LGBT mládeže.

„Všem lidem, kteří mají nyní pocit, že jejich zážitek z knih o Harrym Potterovi byl tímto pošpiněn nebo znehodnocen, je mi hluboce líto bolesti, kterou vám tyto komentáře způsobily,“ dodal Radcliffe.

Premiéra filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2: Daniel Radcliffe, J. K. Rowlingová, Emma Watsonová a Rupert Grint (Londýn, 7. července 2011)

K Radcliffovi se přidal i Rupert Grint, či Emma Watsonová. „Trans lidé jsou tím, kým říkají. A zaslouží si žít svůj život bez toho, aby to ostatní neustále zpochybňovali, nebo jim tvrdili opak,“ napsala herečka.

Tom Felton, který si ve filmech o Harry Potterovi zahrál Draca Malfoye, se rychle stal terčem kritiky, když se autorky v souvislosti s jejími „transfóbními“ komentáři zastal. „Sobě i ostatním připomínám, že Harry Potter z nějakého důvodu spojil lidi napříč světem a více generacemi než pravděpodobně cokoli jiného za posledních dvacet let, a to oslavuji,“ uvedl Felton.“ Všechno to vzešlo od jediného člověka, a tím je ona, takže jsem jí za to velmi vděčný,“ dodal.

Eddie Redmayne, který v sérii Fantastická zvířata ztvárnil postavu Newta Scamandera, také nešetřil chválou směrem k jejich autorce J. K. Rowlingové. „Miluji ty postavy a miluji Joinu práci. Jsem z toho opravdu nadšený,“ řekl čtyřicetiletý herec v rozhovoru pro Radio Times. Její názory na transgender lidi však před časem také kritizoval.

Rok po zveřejnění své série kontroverzních tweetů promluvila Rowlingová o stovkách výhrůžných zpráv, které dostala prostřednictvím sociálních sítí. Loni v červnu sdílela zprávu, ve které jí jeden z uživatelů Twitteru píše, že jí pošle poštou bombu. Dodala, že zpráva je jednou z mnoha ve stejném duchu. „Stovky translidí mi vyhrožují že mě zbijí, znásilní, zavraždí,“ svěřila se spisovatelka.