Rowlingová: Nová verze zákona o uznávání pohlaví uškodí nejohroženějším ženám

Diskutovaný nový návrh zákona o uznávání pohlaví je předmětem výrazných neshod. Jeho schválení by znamenalo, že ti, kdo si přejí změnit své pohlaví, již nemusí svoji potřebu dokládat lékařskými a psychiatrickými posudky a povolený věk by se snížil z osmnácti let na šestnáct. Doba, po kterou musí člověk ve změněné identitě setrvat, by se také zkrátila z aktuálních dvou let na šest měsíců.

„Tento zákon uškodí už tak nejohroženějším ženám ve společnosti. Těm, které hledají pomoc po různých formách násilí, které na nich byly spáchány, či po znásilnění ze strany muže,“ argumentuje šestapadesátiletá J. K. Rowlingová na Twitteru.

„Ublížil by mimo jiné ženám, které byly odsouzeny k odnětí svobody. Statistiky potvrzují, že u vězněných žen je mnohem větší pravděpodobnost toho, že byly v minulosti zneužívány,“ dodává autorka Harryho Pottera.

Ministryně sociální spravedlnosti Shona Robinsonová novou úpravu zákona hájí. „Muži se sklony ke zneužívání a násilí se nikdy nepotřebovali za cokoli vydávat, aby tyto sklony mohli projevovat,“ říká. Spisovatelka a novinářka Susan Dalgetyová, která se v dětství sama stala obětí zneužívání, však toto prohlášení označila za velmi pošetilé.

J. K. Rowlingová se při jedné příležitosti rovněž popsala jako „přeživší oběť domácího násilí a sexuálního útoku“. Od roku 2020 nicméně čelí neustálému obviňování z transfobie poté, co se opakovaně vyslovila proti společenskému a právnímu zrovnoprávnění transgender žen se ženami, které se už s ženskými pohlavními orgány narodily.

Nejnovější nařčení z transfobie pak musela vyvracet v prosinci, kdy uvedla, že rozhodnutí týkající se zajišťování bezpečnosti lidí by měla být činěna na základě pohlaví, nikoli genderové identity.

Dodala, že ji opravdu velmi znepokojuje obrovský nárůst počtu mladých žen, které se snaží podstoupit změnu pohlaví, a také těch, které se po jisté době chtějí vrátit k původnímu pohlaví, protože svého kroku litují.

Komentáře J. K. Rowlingové odsoudil v minulosti třeba Daniel Radcliffe, představitel Harryho Pottera. „Transgender ženy jsou ženy. Jakékoli tvrzení o opaku popírá identitu a důstojnost transgender lidí a je proti všemu, co nám říkají profesionálové z řad lékařů, psychologů a dalších pracovníků, kteří jsou v tomto tématu mnohem odborně způsobilejší než Joanne nebo já,“ napsal herec v článku pro Projekt Trevor.

Vedení společnosti Warner Bros, která produkovala také filmy o Harrym Potterovi, vydalo tehdy prohlášení, podle něhož je v současnosti nanejvýš důležité podporovat v kultuře rozmanitost a inkluzi. Je podle nich potřeba být empatičtí a obhajovat porozumění všech komunit a lidí.