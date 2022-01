Grint: Výroky o trans lidech? Rowlingovou vnímám jako tetu, s níž nesouhlasím

Rupert Grint, který v celkem osmi filmech ztvárnil knižní postavu Ronalda Weasleyho, se vůči slovům Rowlingové vymezil poté, co se opakovaně vyslovila proti společenskému a právnímu zrovnoprávnění transgenderových žen se ženami, které se už s ženskými pohlavními orgány narodily.

„J. K. Rowlingovou přirovnávám k takové své tetě. Nemusím nutně souhlasit se vším, co moje teta říká, ale pořád je to moje teta. Je to ošemetné,“ řekl herec listu Sunday Times.

Šestapadesátiletá autorka chyběla i ve speciálním dokumentu natočeném u příležitosti 20. výročí vzniku prvního filmu o Harrym Potterovi. Pořad z dílny HBO měl premiéru začátkem ledna. To, že na natáčení chyběla, odmítla Rowlingová komentovat. Filmové společnosti Warner Bros a HBO Max k situaci nevydaly žádné oficiální prohlášení.

Divoce se však spekuluje o tom, že za vyřazením autorky z natáčení stály právě její kontroverzní prohlášení. Rowlingová čelí kritice už od roku 2020, kdy na svém twitterovém účtu zveřejnila ironický status, ve kterým si do trans lidí rýpla.

V jednom příspěvku například sdílela a kritizovala článek, který hovoří o „lidech, kteří menstruují“. Rowlingové vadilo, že autorky v tomto kontextu místo slova „ženy“ napsaly „lidé“. „Jsem si jistá, že pro takové lidi existovalo nějaké označení. Napovězte mi někdo,“ napsala.

Nesouhlasné reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, včetně těch od herců ze známé ságy. Daniel Radcliffe, který hrál Harryho Pottera, a herečka Emma Watsonová, představitelka Hermiony Graingerové, vystoupili na podporu transgenderové komunity.

Uprostřed intenzivní kritiky, kdy trans aktivisté vyzývali k bojkotu autorky, Rowlingová popřela, že by byla transfobní. „Pokud pohlaví není skutečné, realita žen na celém světě je pryč. Znám a mám ráda trans lidi, ale vymazání pojmu pohlaví zbavuje mnohé z nich možnosti smysluplně diskutovat o svém životě,“ vyjádřila se spisovatelka na Twitteru.

Dodala, že ji opravdu velmi znepokojuje obrovský nárůst počtu mladých žen, které se snaží podstoupit změnu pohlaví, a také těch, které se po jisté době chtějí vrátit ke svému původnímu pohlaví, protože svého kroku litují.