Nesbø píše pro děti: audiokniha Doktor Proktor a vana času zdarma

Aby získal zpět Julietu Margarínovou, musel se doktor Proktor pomocí svého vynálezu - vany času - vypravit do minulosti, kde byla dvojice proti své vůli rozdělena. Jenže tam zůstal uvězněn.

Bulík s Lízou se tudíž vydávají do pařížského penzionu Pomfrit, ale neplánovaně i do Moulin Rouge na počátku dvacátého století, na Tour de France 1969 nebo do Napoleonova tábora u Waterloo roku 1815. A dokonce i pod gilotinu za Velké francouzské revoluce nebo do rouenské vězeňské cely jisté Johanky z Arku dne 30. května 1431.

Příběh pro dětské čtenáře napsal oblíbený norský spisovatel Jo Nesbø, který se proslavil svými detektivkami. O osudech doktora Proktora a zvídavých dětí napsal celou sérii.

Úvodní díl Doktor Proktor a prdící prášek se v roce 2014 dočkal také filmové adaptace. O rok později následovalo filmové zpracování pokračování Doktor Proktor a vana času.

Audioknihu čte David Novotný.