Mám artritidu, lupénku a další nemoci, prozradil Liam Gallagher

Muzikant Liam Gallagher prozradil, že ho dohnalo dlouholeté období večírků a kvůli svému zdravotnímu stavu musel totálně změnit svůj životní styl.

Loni podstoupil výměnu kyčelního kloubu kvůli artritidě, což je chronické onemocnění imunitního systému, které postihuje klouby. Už v roce 2017 mu diagnostikovali Hashimotovu tyreoiditidu, což je autoimunitní zánětlivé onemocnění štítné žlázy. Kromě toho trpí zpěvák onemocněním kůže, lupénkou.

Gallagher věří, že za jeho zdravotní problémy mohou roky nezřízeného života hudební hvězdy a po padesátce vzal zpátečku. „Musíte odčinit všechno to špatné, co jste dělali tím, že vylezete ze své hlavy a podobně,“ řekl pro deník The Sun.

„Teď je čas to všechno odčinit a vrátit se do reality. Všechny ty věci, o kterých jste si v mládí mysleli, že jsou super...je čas se uzdravit,“ uvedl muzikant s tím, že dávno nebere drogy, omezil alkohol a každý den vstává ve 4 ráno.

„Jak stárnete, život je cenný. Jsem teď docela šťastný kluk. Miluju ranní vstávání,“ řekl Gallagher s tím, že ani zdravý životní styl ale stárnutí nezastaví. „Rozhodně to jde se mnou i tak z kopce. Ale stejně všichni umřeme, ne?“ dodal.

Kvůli artritidě musel omezit i běhání, což byla jedna z mála zdravých věcí, které dělal s nadšením. Koncertování ale omezovat nemusí. Aktuálně je na turné po Británii. Místo svého bratra, s nímž tvořil duo ve skupině Oasis, vystupuje s muzikantem Johnem Squirem, s nímž vydal nedávno desku.