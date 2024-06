Týnuš Třešničková se rozešla s italským podnikatelem. Nebylo to lehké, říká

„Ahoj všichni. Musíme s vámi sdílet něco důležitého. Po pečlivém uvážení a po určitém čase zpracování tohoto těžkého rozhodnutí jsme se rozhodli ukončit náš vztah. Udržovat vztah na dálku se ukázalo být složitější, než jsme předpokládali. Věříme, že v tuto chvíli tím nejlepším rozhodnutím pro nás oba je jít každý vlastní cestou. I přes to, že již nebudeme tvořit pár, zůstáváme dobrými přáteli a rozcházíme se v tom nejlepším,“ napsala influencerka.

„Stále nám na tom druhém velmi záleží a přejeme si navzájem jen to nejlepší. Nebylo to lehké rozhodnutí ani pro jednoho z nás, ale věříme, že je to správné. Ceníme si vaší podpory a lásky, kterou jste nám prokázali během naší společné cesty,“ napsal pár na sociální sítě. „Děkujeme, že chápete a respektujete naše soukromí. S láskou Kristýna a David.“

V minulosti influencerka chodila s podnikateli Viktorem Hajíčkem, Ladislavem Biseniusem a pak se dala dohromady s italským podnikatelem Davidem Nebbiou, který střídavě žije v Praze, ve Veroně a v Miláně.

Kristýna Třešňáková se stala v září 2018 jednou z obětí nehody ohnivé show v luxusní restauraci Nusr-et v Istanbulu, při které utrpěla popáleniny druhého stupně na pětatřiceti procentech těla včetně obličeje, krku a rukou.

Po incidentu zůstávala v turecké nemocnici, kde jí léčbu hradil majitel podniku, v němž utrpěla popáleniny. Plameny zasáhly i jejího dnes již bývalého přítele Viktora Hajíčka. Jeho zranění byla menší a vrátil se hned do Česka. Třešňáková ho následovala až v červnu 2019.

Svým fanouškům na sociálních sítích nejdříve ukazovala snímky, na kterých se snažila zakrývat popálené ruce, krk i obličej, který navíc maskovala vrstvou makeupu. Později zveřejnila na YouTubu video s názvem Moment, který mi změnil život, které má do této chvíle přes 1,5 milionu zhlédnutí a ve kterém velmi otevřeně popsala detaily nehody.

Poprvé od své nehody v Turecku ukázala jizvy na veřejnosti v listopadu 2019 na společenské akci.