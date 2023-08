S rolí v novém Harrym Potterovi nepočítá. Nesnažím se o to, říká Radcliffe

„Chápu to tak, že se chtějí snažit o úplně nový začátek. Kdokoliv do toho půjde, určitě si tím bude chtít vydobýt vlastní jméno, místo aby vymýšlel, jak do nějakého štěku zapasovat bývalého Harryho,“ uvedl Daniel Radcliffe v rozhovoru pro ComicBook.com.

Když byl následně dotázán, zda by sám o takovou drobnou roli stál, odpověděl: „Rozhodně o nic takového neusiluji. Samozřejmě jim přeji jen samý zdar a těším se, až tu štafetu převezme někdo jiný. Jenom nemám pocit, že bych ji musel předávat osobně.“

Společnost Warner Bros. Discovery v dubnu oznámila, že nové zpracování slavné ságy vyjde v podobě seriálu na kanálu Max. Projekt je propagován jako „věrná adaptace“ a klade si za cíl, že každá série bude zpracovávat jednu knihu. Na tvorbě se bude podílet i sama autorka J. K. Rowlingová a to v roli výkonné producentky.

„Je nám potěšením představit divákům úplně novou příležitost, jak zažít svět Bradavic,“ uvedl šéf HBO a Max Casey Bloys. „Harry Potter je kulturní fenomén a láska ke světu čarodějů nehasne. Nový seriál se bude hloubkově věnovat každé z těchto ikonických knih, jež se těší oblibě fanoušků již po celé roky.“

Daniel Radcliffe ostatně už nemá příliš času nazbyt. Mimo úspěšné role v několika filmech a divadelních hrách účinkuje například v komediálním seriálu Nebe s.r.o., který se letos vrátil s již čtvrtou sérií. Stal se také otcem. S přítelkyní Erin Drake v dubnu přivítali na svět první dítě.