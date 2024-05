Kdo na pivota? Varianty máme, ujišťuje plzeňský kouč Štochl před finále

„Je to samozřejmě složité. Ale představu máme a věřím, že to budeme schopní zvládnout. Neříkám rovnou nahradit, oba jsou kovaní pivoti, Kuba navíc velmi zkušený hráč a lídr kabiny. Je to bezesporu velký zásah do týmu, ale alternativy máme,“ naznačil plzeňský trenér Petr Štochl.

Nový má vleklé potíže s ramenem, velká opora Šindelář si ve třetím semifinále proti Kopřivnici zranil achilovku.

„Na pivotu to bolí, nikdo se tam příliš nehrne. Ale kluci, na které jsme ukázali, tušili, že je oslovíme a byli k tomu otevření. Cením si toho. Vystoupí ze své komfortní zóny a chtějí nám pomoci. Jména prozrazovat nebudu, není třeba úplně odkrývat karty. Po prvních dvou zápasech uvidíme, jak to vykrystalizuje,“ uvedl kouč Talent týmu Plzeňského kraje.

Západočeši jdou do série v roli obhájců titulu. A za posledních šest let, vyjma nedokončené sezony kvůli covidu, nemá házenkářské finále jiné obsazení. „My i Karviná odvádíme dlouhodobě kvalitní práci. Pokud budu mluvit za nás, odvíjí se to od mládeže, kde skvěle funguje Jirka Hynek se svým trenérským týmem. Do prvního týmu nám dodávají spoustu kvalitních hráčů,“ připomněl Štochl.

Plzeň i přes loňské odchody opor Nejdla, Režnického či Chmelíka znovu ovládla základní část, čtvrtfinále i semifinále zvládla ve třech duelech. Ale boj o zlato je znovu otevřený. „Týmy jsou navzájem dokonale přečtené. Rozhodnou zase drobnosti,“ míní Štochl.