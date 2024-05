Život na ostrově člověka poznamená, dojídám i po přítelkyni, říká Márty ze Survivoru

„Survivor je extrémně náročný, extrémně těžký fyzicky, psychicky a musím říct, že jsem asi těžší období v životě nezažil,“ říká Prágr pět týdnů po návratu z reality show, kde si sáhl na dno, protože v průběhu soutěže onemocněl. Že je to vážné, poznal ve chvíli, kdy začal plivat krev. Diagnostikovali mu zápal plic.

„To jsem si vzpomněl na Trosečníka, kdy člověk zažívá tu nemoc nebo je nějak zraněn, a říkal jsem si, že kdybych ztroskotal na tom ostrově doopravdy, tak mi stejně nikdo taky nepomůže. Takže když jsem potom po dvou dnech, kdy jsem ležel v nemocnici na kapačkách, měl na výběr, jestli se vrátím, tak jsem si říkal, že jsem těsně před tím sloučením, o kterém tady všichni básní, a řekl jsem si: ‚To zvládneš, jsi Survivor, pojď do toho.‘ Takže jsem to dohrál s mírným zápalem plic,“ popisuje.

„Po příletu jsem oběhal některé doktory a snědl jsem poslední antibiotika, nějak jsem se vyléčil. Člověk jak už tady má potom přísun potravy, nějakého ovoce, vitaminů, tak ta regenerace je určitě rychlejší, než když jsem měl jediný příjem, kapačku,“ vysvětluje Prágr, který v Survivoru shodil 10,5 kila. Ty už ale za těch pár týdnů doma stihl nabrat.

„Člověk se tady rychleji zavodní, protože tam něco i vypotí, a taky jsem do sebe tlačil hodně cukru. Já nevím proč, ale chyběl mi cukr a sladké mám celkově rád. Tam jsem čtvrt roku nejedl sladké, takže jsem teď valil dortíčky a čokolády,“ přiznává profesionální tanečník.

„Vždycky jsem byl ten sportovec, co si to nikdy nehlídal, protože jsem celý život byl celkem hubený, takže nikdy jsem neměl takový problém, že bych rychle přibral. Ale teď to vnímám. Nevím, jestli to je věkem, ale přistihnu se, že se večer kontroluji u zrcadla, že tam ten pupek mám. Pak vidím některé fotky, kde jsem byl fakt vysekaný, ale pak si uvědomím, že to byla žebra, že to nebyly břišní svaly. Ale vypadá to daleko líp,“ říká Prágr.

Kromě závislosti na sladkém má od Survivora taky pocit, že nesmí nikdy plýtvat jídlem. „Když se mě někdo zeptá, co jsem si uvědomil, tak to, že když budu mít v ledničce nějaký starší salám, tak ho sním nebo z toho udělám třeba špagety, ale že nebudu plýtvat jídlem. Teď vždycky všechno dojím. I když třeba přítelkyně něco nechá, tak to prostě dojím. Furt mám v sobě zafixované, že jsem měl hlad a neměl jsem jídlo,“ popisuje.

Velká změna byla také odstřihnutí se od informací z vnějšího světa. Mobilní telefon mu ale zase tolik nechyběl. „Vlastně jsem nevěděl, jak ten mobil mám odemknout, když jsem ho dostal dvě hodiny před odletem. Hlavně jsem tam měl tisíce zpráv a bylo zvláštní vůbec odepisovat,“ vzpomíná.

„Dostal jsem zajímavou otázku, jaké bych si vzal tři věci na ostrov, a myslím si, že většina lidí by řekla ten telefon. A mě to vlastně vůbec nenapadlo. Radši bych si vzal tužku a papír, abych si některé poznatky a informace mohl zapisovat. Musím říct, že mi popravdě ten telefon moc nechyběl. To radši abych mohl být v kontaktu s domovem, tak bych si klidně psal jen dopisy, protože to byl nejkrásnější okamžik z celého Survivoru, když mi přišel dopis,“ říká.

Třetí věcí, kterou by si kromě tužky a papíru vzal, by bylo křesadlo. Naučil se v Survivoru rozdělávat oheň a tyto nabyté zkušenosti by rád někdy znovu zúročil. Už ale bez nedostatku jídla. „Já jsem nikdy nebyl zálesácký typ. Ale říkal jsem, že by bylo krásné, kdybych si vždycky jednou ročně připomněl nějak tu myšlenku. Že bychom třeba na týden jeli s přítelkyní bez telefonů pod stan. Ale určitě bych to už nedělal bez jídla. Aspoň ten táborák s nějakým párkem bych udělal.“

S Pirátem bych do StarDance šel

Na podzim čeká Martina Prágra další kolo StarDance, v němž bude tančit s herečkou Martou Dancingerovou. O novinkách, které se prosazují ve světě, jako jsou stejnopohlavní taneční páry, dosud příliš neuvažoval. Účast v Survivoru ho ale přesvědčila, že by to mohla být zábava.

„Mě to nenapadlo a vlastně bych se cítil divně. A byl bych trochu naštvaný, že mi to udělali a já jsem o tom nevěděl, kdyby zničehonic mi na rameno někdo zaklepal: ‚Ahoj, já jsem Jarda Jágr, budu s tebou tančit.‘ Ale vlastně teď po tom, co jsme prožili na ostrově... v určitých fázích byla taková sranda, že jsem třeba tančil Mikýřem a s Pirátem jsem točil nějaká videa a byla to neskutečná sranda,“ říká.

„Viděl jsem, jak to lidé komentují, tak jsem říkal, že bych s tím Pirátem možná i do toho Stardance klidně šel a vlastně by to pro lidi bylo zábavné. Takže poprvé bych s tím asi neměl problém, byla by legrace,“ dodává.

Po návratu se také dozvěděl o konci porotce Zdeňka Chlopčíka v populární taneční show. Pro něj to ale zásadní změna nebude. „Já jsem se vrátil z ostrova, tak jsem se ty informace dozvěděl někde z médií. Upřímně, myslím si, že ten Zdeněk bude chybět maximálně divákům. Mě na tom místě místo něho bude hodnotit akorát Honza Tománek a de facto já to hodnocení neovlivním, ani toho člověka, takže pro mě bude důležité, abychom my zatančili co nejlíp, abych vymyslel co nejlepší choreografie, abychom si to užili, a pak už to je spíš na divákovi,“ uzavřel Martin Prágr.