Dorazí o berlích. Budou to muka, říká plzeňský házenkář Šindelář

„Bude to hodně náročné, za celou kariéru jsem v hledišti mockrát neseděl, natož ve finále. Budou to hrozná muka,“ svěřil se Šindelář.

Hodně to s vámi bude cukat?

V pondělí jsem se byl poprvé od operace podívat na tréninku. A postupně to na mě začíná doléhat. Zatím je v plánu, že si sednu za střídačku. Těší se na to i dcerka, že tam bude sedět se mnou. Otázkou je, jak dlouho tam vydržím, jestli za chvíli nebudu nervózně skákat o berlích někde podél hřiště. (smích)

Finále extraligy házenkářů * 1. zápas dnes Talent tým PK - Karviná 18.00 * 2. zápas sobota 18. května Karviná - Talent tým PK 18.00 * 3. zápas středa 22. května Talent tým PK - Karviná 15.30 * Případně: 4. zápas v Karviné (sobota 25. května od 16 hodin), 5. zápas v Plzni (středa 29. května od 17 hodin).

Kromě házené pracujete v rodinné firmě, jezdíte po stavbách. Jak to zvládáte teď?

Dřepím u počítače, visím na telefonu, jsem kancelářská myš. Je to složité, vždycky je lepší jednat s lidmi napřímo. Ale jinak to teď nejde.

Co se přesně na začátku třetího semifinále s Kopřivnicí stalo?

Těžko říci. Stalo se to při pohybu dopředu, achilovka nevydržela. Na lavičce mi náš masér Zdeněk Koranda hned říkal, že na noze není žádné pnutí. Jeli jsme do nemocnice, večer mě operovali. Achilovka se utrhla od úponu, k tomu se odlomil i kousek kosti. Nohu mám sešroubovanou, sešitou.

To zní hrozivě.

Tohle je moje první zranění. Smůla. Němel jsem nikdy nic. Drobné šrámy, ale vždycky se to během dvou týdnů vyřešilo. Na psychiku to je náročnější. Nevím, jak dlouhá bude rekonvalescence, zvlášť v mém věku. Půjdeme po krůčkách.

Jaké jsou výhledy lékařů?

Říkají minimálně šest měsíců, možná devět. Ale to jsou předběžné prognózy. Bereme to postupně, nemůžu teď odvážně říci, že za osm měsícu budu běhat na hřišti.

Zdá se ale, že myšlenky na konec kariéry si vůbec nepřipouštíte.

Ty si nemůžu připouštět! Nechci končit tak, že nedohraji zápas. Chci končit na hřišti, ne v nemocnici. Uvidíme, jak to půjde. V hlavě rozhodně mám, že se vrátím.

Máte za sebou skvělou sezonu, i trenér Štochl připouští, že nahradit vás ve finále úplně nelze.

Poslouchá se to hezky, ale každý je nahraditelný. Kluci na tom tři týdny makali. A co jsem na tréninku viděl, myslím, že to bude dobré. Alternativy na pivotu fungují.

Pošesté v řadě se rvete o titul s Karvinou. Jaké bude tohle finále?

Stejné jako ty předchozí. Bojovné, tvrdé, vyhecované. Souhlasím s tím, že se týmy už nemůžou ničím překvapit, jen v drobnostech. Všichni se navzájem známe.

Je někdo favorit?

Po těch letech ne. Možná je plus, že případný pátý duel by se hrál v Plzni, ale není to rozhodující. Karviná dokázala vyhrávat u nás, my zase u nich. Bude to o aktuální formě v ten daný den.