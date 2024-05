Máme malou psychologickou výhodu, věří po výhře plzeňský házenkář Šmíd

„Nikdo nechce jet do Karviné za stavu 0:1 na zápasy, proto jsme doma chtěli uspět. Dostali jsme Karvinou trochu pod tlak, máme malinkou psychologickou výhodu a doufám, že ji u nich zúročíme,“ líčil třicetiletý Šmíd. Finále je pro něj zároveň loučením s Plzní, po třinácti letech klub opouští.

Zlikvidoval jste všechny sedmimetrové pokusy soupeře, máte hráče Karviné tak přečtené?

Měl jsem hlavně dobrý den a hodně štěstí. Minimálně poslední dvě sedmičky jsem očekával úplně jinou střelu a oba zákroky jsem udělal víceméně reflexivně. Ačkoliv se soupeře snažíte studovat, tohle byly spíš reflexivní zákroky.

Je to i o tom, že vaše zásahy dostaly karvinské střelce pod tlak?

Všechno dohromady. Je to finále, oni prohrávali, já předtím pár střel chytil. Tlak na hráče je pak velký, naopak já mohl být v klidu. Kdybych další střelu nechytil, nevadí, zase tolik se neděje. Takže jsem neměl co ztratit, oni ano.

Mezi tyče jste šel v polovině první půle, do té doby gólmani na obou stranách moc zákroků neměli. Bylo to tím pro vás snazší?

To asi ne. Když jdu do branky, neřeším, jak se vedlo Filipovi (Herajtovi). Upřímně mu fandím, držíme si navzájem palce. Takže to bylo spíš rozpolcené. Mrzelo mě, že se Fildovi pár zákroků nepovedlo, na spoustě ran byl, ale smolně mu tam propadly. Já měl daleko víc štěstí.

Hned první duel nabídl velké emoce, budou ještě stoupat?

No, vzhledem k tomu, že rozhodčí rozdali tři červené karty, doufám, že gradovat už to nebude. (úsměv) S Karvinou hrajeme finále pošesté v řadě, emoce se dají čekat, to je v pořádku. Ale musí to být v nějakých mezích, hlavně ať nejsou žádná zranění. Ani na jedné straně.

Je tohle klíč k úspěchu, udržet pevné nervy?

Ano, to byla cesta k našim úspěchům v posledních letech. Nervozitu a naštvání musíte zvládat. A vyhrocených zápasů jsme za ty roky odehráli dost. Za těch šest let máme s Karvinou kladnou bilanci, myslím, že na tituly je to 3:2 pro nás. My to chceme navýšit, oni pro změnu bilanci srovnat.

Jsou tyhle dva kluby v extralize o tolik lepší než ostatní, když má finále stále stejné obsazení?

Jsem v áčku třináctou sezonu, byl jsem u všech plzeňských úspěchů, společně s pár dalšími kluky. Spousta dalších mančaftů je skvělých, ale zásadní je, že oproti nim to my a Karviná udržíme v hlavách. Jsme zvyklí na tlak z takových těžkých zápasů a každý rok z toho těžíme.

Očekává se, že do sestavy Baníku v sobotu naskočí Dominik Solák. Změní se tím hra Karviné?

Určitě, je to jejich nejdůležitější hráč. Zásadní v obraně, s Jonášem Patzelem také v útoku. Nám bohužel schází Kuba Šindelář, pro změnu klíčový hráč pro naši defenzivu a strašně důležitý v útoku. I my máme spoustu zraněných, ale i tak chceme v Karviné vyhrát.

Hodně si přejete rozloučit se s Plzní dalším titulem?

Bylo by to nejkrásnější. Bude to s klukama těžké a smutné loučení. Ale když to bude s titulem, odcházet se mi bude o něco příjemněji.