Karvinští porazili v rozstřelu Plzeň a vyrovnali házenkářské finále

Plzeň před třemi dny zdolala svého dlouholetého rivala o pět branek a v Karviné bojovala o mečbol. Svěřenci trenéra Petra Štochla většinu zápasu vedli, pouze v druhém poločase několikrát pustili domácí do jednogólového náskoku.

Poté si ale Západočeši vzali vedení zpět a ještě v 56. minutě byli za stavu 31:28 blízko vítězství. Tým vedený Michalem Brůnou se však nadechl k závěrečnému tlaku, který vyvrcholil vyrovnávací brankou Dominika Soláka deset sekund před koncem.

„Bylo důležité, že jsme se nepoložili. V prvním poločase jsme měli pasáže, kdy nám Plzeň svojí dobrou hrou a zkušeností utekla, ale my jsme tomu pořád věřili a nakonec se to vyplatilo,“ řekl České televizi nejlepší karvinský střelec v sezoně Solák, jenž se dnes do sestavy Baníku vrátil po disciplinárním trestu a zranění nosu z reprezentace. K výhře přispěl dvanácti góly.

„Byl jsem hlavně rád, že už můžu hrát. Extraligový zápas jsem nehrál pomalu měsíc a strašně mi to chybělo. Bylo pro mě mučení koukat na kluky, jak hrajou, a nemohl jsem jim pomoct.“

V rozstřelu byli exekutoři bezchybní až do stavu 3:2 pro Karvinou, poté neuspěli plzeňští střelci Milan Škvařil a Nikola Kosteski. A protože se ani čtvrtý domácí střelec Ondřej Skalický nemýlil, mohli se vicemistři radovat z vyrovnání série.

Plzeň v osmém zápase letošního play off poprvé nevyhrála. „Rozhodla aktivita v našem útoku, bylo to vestoje, hrozně kostrbaté. Soupeř zlepšil obranu a měli jsme s tím starosti,“ řekl autor deseti plzeňských gólů Daniel Bláha. „Měl bych z nich dobrý pocit, kdybychom vyhráli. Teď je to vlastně zbytečné. Do dalšího zápasu musíme jít s větší chutí vyhrát a stoprocentně všechno zlepšit,“ dodala osmnáctiletá spojka.

Vyrovnaný je také stav série o 3. místo, Kopřivnice dnes zdolala v druhém utkání Lovosice jednoznačně 35:28.

Házenkářská extraliga mužů Finále play off - 2. zápas:

Karviná - Plzeň 32:32 (14:16), v rozstřelu 4:2

Nejvíce branek: Solák 12/1, Harabiš 7/4, Patzel 4 - Bláha 10, Douda 9/1, Škvařil 6. Stav série: 1:1. O 3. místo - 2. zápas:

Kopřivnice - Lovosice 35:28 (14:10)

Nejvíce branek: Polcar 10, Hanus 7, Střelec 5 - Kupa 8/3, Dichaminžia 6, Chotěborský 4. Stav série: 1:1

HC Baník Karviná : Talent tým Plzeňského kraje 36:34N (14:16) pen. 0:0 Góly:

3. Patzel,6. Harabiš,8. Patzel,10. Solák,14. Franc,17. Fulnek,19. Skalický,22. Solák,24. Užek,25. Užek,28. Patzel,29. Patzel,30. Solák,31. Harabiš,32. Solák,35. Solák,37. Solák,38. Nantl,39. Harabiš,40. Solák,44. Fulnek,45. Nantl,50. Solák,51. Solák,53. Užek,54. Široký,57. Růža,59. Solák,60. Solák Góly:

2. Bláha,4. Bláha,5. Stehlík,7. Stehlík,10. Bláha,11. J. Douda,13. J. Douda,15. Škvařil,16. Škvařil,18. Škvařil,23. Škvařil,25. J. Douda,25. Bláha,26. Bláha,27. Škvařil,30. J. Douda,32. J. Douda,35. Bláha,35. J. Douda,36. Šafránek,40. Bláha,44. Škvařil,45. Bláha,46. Kosteski,48. Bláha,49. J. Douda,50. J. Douda,51. Vinkelhöfer,52. Stehlík,53. Bláha,56. Vinkelhöfer,59. Šafránek Sestavy:

Mokroš, M. Galia – Růža, Prašivka, Živanov, Patzel, Plaček, Fulnek, Užek, Harabiš, Solák, Skalický, Široký, Nantl, Ptáčník, Franc. Sestavy:

Herajt, Šmíd – Ćurčić, J. Douda, Kaplan, Kosteski, Šafránek, Škvařil, V. Dubský, Bláha, Vinkelhöfer, Stehlík, Melich, Beneš, Štochl, J. Dubský. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Počet diváků: 2014 Stav série: 1:1