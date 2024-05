Karvinský Fulnek: Cesta k titulu je vždycky těžká. Každý má bolístky

Patrik Fulnek během tří sezon, co je v Karviné, slaví druhý mistrovský titul. Házenkáři karvinského Baníku porazili ve finále extraligy obhájce titulu z Plzně 3:1 na zápasy – 25:30, 36:34 po sedmimetrových hodech, 27:26 a 35:27.

Který titul byl pro Patrika Fulneka těžší? „Cesta k titulu je vždy těžká,“ prohlásil Fulnek. „Do finále kolikrát dojdete se sebezapřením. Každý má nějaké bolístky, každý má nějaké zranění. Všichni do toho vždy dají vše. Ale máme double, takže ten letošní titul je o to cennější.

Fulnek souhlasí, že rozhodující byly těsné výhry ve druhém a třetím duelu. Obzvlášť v tom druhém, který Karvinští vyhráli na sedmičky, zachránili remízu díky Solákovi v posledních vteřinách.

„Loni jsme ve finále také vyhráli o gól, nebo na sedmičky, a v Plzni prohráli o pět. Takže jsme rádi, že jsme venku urvali třetí zápas a zvládli to i v sobotu doma a vyhnuli se dramatu,“ pochvaloval si Fulnek.

Z Plzně si Karvinští letos přivezli vedení 2:1 na zápasy. Loni už vedli 2:0, a přesto podlehli 2:3...

„To jsme neřešili,“ odmítl Patrik Fulnek, že by je loňský finálový obrat nějak strašil. „Do každého utkání dáte všechno. Loni byl velký faktor, že jsme měli zraněného Sola (Dominika Soláka), který poslední zápas nehrál. Házená je týmová hra, ale Solo je obrovská opora. Tím, jak se chová, jak hraje, je duchem našeho týmu. Když chybí, je to hodně znát.“

Fulnek připomněl, že letošní finále Solák odehrál se zlomeným nosem. „Každému jde příkladem, je to ohromný hráč. Jsem ale moc hrdý, že jsme finále zvládli týmově,“ podotkl Fulnek.

Co bude dál?

Karvinští už oznámili příchody nových hráčů – z Dukly Praha spojky Daniely Křístka, ze Zubří talentovaného pravého křídla Pavla Bajera a z Německa se vrací spojka Vojtěch Patzel.

„Budeme se snažit udržet stávající výkonnost,“ uvedl Fulnek. „Je to šestý rok, co hrají finále jen Karviná a Plzeň. Extraliga může být ale jiná, přijdou jiní hráči. Uvidíme, co bude příští rok.“