Písecký kouč Čech: Chyběl nám jen šťastný konec, kterým by bylo play off

Domácí výhra nad obhájcem titulu z Opavy, triumf nad pozdějším semifinalistou z Ostravy nebo vítězství nad Pardubicemi či Brnem. To byly skvělé počiny Sršňů z první části sezony. Nováček složený prakticky jen z místních hráčů zaujal místy až divokým basketbalem. Rychlý přístup, častá střelba, to diváky bavilo. Hlavně ty písecké, kteří s pravidelností plnili domácí halu. „Byli jsme takový svěží vítr pro celou KNBL,“ myslí si trenér Čech.

Celý tým včetně něj se po skvělém začátku upínal k tomu, aby po základní části udržel osmou příčku, čímž by se dostal do nadstavby A1, měl by jistotu play off a v zápasech s těmi nejlepšími mohl dál ohrávat a zlepšovat vlastní mladé odchovance. „Ti nakonec dostali hodně šancí, protože se nám zranilo několik klíčových hráčů najednou,“ bilancuje kouč.

Píseckým nakonec elitní osmička těsně unikla a museli bojovat dál v nadstavbové skupině A2. „Týmy nás také trochu přečetly a zvykly si na náš styl. V nadstavbě jsme se nemuseli obávat baráže, na poslední Slavii jsme měli stále velký náskok. Tři celky tak bojovaly o dvě volná místa pro play off, bohužel nám to o jednu výhru nevyšlo,“ dodává.

Svou premiérovou sezonu tak Sršni zakončili na jedenácté příčce s bilancí 13 výher a 21 porážek. „Nikdo nechtěl končit tak brzy. Před začátkem bychom to brali, teď stále převládá zklamání. Chyběl nám jen šťastný konec, kterým by bylo play off,“ uvádí.

Vítají tři posily

To klíčové však pro Písecké zůstává i pro příští sezonu, tedy příslušnost mezi nejlepšími českými basketbalovými celky. „Jsme rádi, že jsme to zvládli. Teď v hlavách máme, že druhý rok bývá pro nováčka nejtěžší. O to lépe se musíme připravit,“ tuší. Nyní hráči trénují individuálně, v červenci budou mít volno a sejdou se v půlce prázdnin.

Nejlepší jihočeský klub neplánuje ustupovat ze své strategie, kdy roky připravoval mužstvo ze svých mladých hráčů, případně ho doplňoval o talenty z regionu. V nejvyšší soutěži už je třeba někdy sáhnout i mimo kraj. Cestou angažování drahých zahraničních posil však Sršni jít nechtějí.

„Nikdy neříkej nikdy. Ale teď chceme hlavně udržet jádro týmu a doplnit ho o mladé české hráče, kteří už mají něco odehráno, ale ve svých týmem neměli takovou roli. Musí být hladoví a my jim dáme šanci,“ přemítá.

Některé posily už Jihočeši oznámili. Z Ústí nad Labem přichází křídlo či pivot Johan Haiblík a pivot Jan Karlovský. Z Pardubic dorazí rozehrávač Matěj Burda.

„Tato tři jména jsem měl na seznamu posil jako první. K tomu se ještě povedlo změnit hostování Kevina Týmla na přestup, je to náš hráč. Tak jsem si tým vysnil. Vím, co od hráčů čekat,“ tvrdí.

Písečtí fanoušci povzbuzují.

Touží inspirovat ostatní

Zdařilé výkony týmu se odrazily i v zájmu ostatních klubů o nejlepší písecké basketbalisty. „Kvalitních mladých hráčů z Česka není tolik, takže zájem byl značný,“ připouští Jan Čech.

Zejména Vojtěcha Sýkoru a Martina Svobodu by ve svém dresu rády viděly i přední české celky. „Bylo naštěstí celkem jednoduché je udržet. Kluci mají dlouhodobé smlouvy a sami chtějí zůstat v klubu a k tomu kvalitně studovat,“ chválí si.

Písečtí basketbalisté každopádně znovu posílili svůj produkt. „S novým logem, opravenou halou, skvělými fanoušky a zajímavou skladbou kádru jsme pobláznili jižní Čechy. Euforie byla v úvodu obrovská. Hlavně v první polovině sezony jsme ukázali, že se takhle basketbal dělat dá. Nemáme finance na to, abychom draze nakoupili hráče na sezonu. Musíme denně pracovat, koncepci máme na několik let,“ uvědomuje si.

Úspěšní Sršni jsou zároveň inspirací pro další kluby. „Děláme to odlišně než ostatní a věřím, že jsme zaujali hlavně mládežnické nebo prvoligové kluby, které se mohly inspirovat. Hlavně v prvním půlroce jsme slýchali chválu, pak i kritiku, protože se nám nedařilo udržet výsledky. I proto jsme nyní posílili a navýšili rozpočet,“ uzavírá Jan Čech.

Týmy nás také trochu přečetly a zvykly si na náš styl.