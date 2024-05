Plzeňský trenér Štochl: Ještě zkusíme vrátit finále zpátky

„Mrzí to, ale myslím si, že minule v Karviné to bylo ještě krutější. Tam jsme byli celý zápas ve vedení a měli jsme si odvézt výhru,“ připomněl trenér Talentu Petr Štochl porážku po sedmimetrovém rozstřelu ve druhém duelu série o zlato.

Baník nyní vede 2:1 na zápasy a už v sobotu může doma slavit titul.

Proč se vám nepodařilo při poslední akci ubránit Soláka?

Předpokládali jsme, že to vezme na sebe. Ale nechtěli jsme to udělat jako v minulém utkání u nich, kdy zvládl na levé straně souboj jeden na jednoho. Dostali jsme ho do těžké střelecké pozice, pálil z pravé spojky a měl to složité, přesto to trefil. Je to pro Baník určitě velmi rozdílový hráč.

V čem byl ještě problém?

V útoku jste se prosazovali obtížně. Bojovali jsme se sestavou, i na hřišti to bylo hlavně ubojované. Ale neviděl bych problém v útoku. Jen jsme zpočátku neproměnili šance a Karviná se díky tomu dostala do trháku, který držela celý zápas. Bylo to pro nás těžké, ale dokázali jsme se vrátit, jenže nám k tomu vypadli oba leváci, polovinu zápasu měl potíže i Dan Bláha. A pak už moc alternativ nebylo, potřebovali jsme navíc některé hráče točit na pivotu.

Jedno pozitivum. Velmi dobře se uvedl mladík Melich.

Pomohl nám, víme o jeho síle a jsem rád, že to předvedl.

Počítáte další zranění?

Beru to jako fakt, nic víc. Moc se tím nezabývám. Máme hráče, kteří makají a trénují s námi, dostanou nyní větší prostor. A ve finále už není proč se šetřit.

Ukazuje se, jak moc vám schází zraněný pivot Šindelář?

Je to znát, samozřejmě. Jsou tam situace a souboje, které by kovaný pivot vyhrál, to je bez debat. Ale mám obrovskou radost, jak se k tomu postavili Vinkelhöfer, Škvařil i Kaplan. Museli opustit svůj tradiční post, aby týmu pomohli a doufám, že se to zúročí v sobotu. Už není kam couvnout.

Věříte, že ještě sérii zvrátíte?

Uvidíme, koho budeme mít k dispozici. Ale určitě si to pojedeme do Karviné vzít zpátky, abychom měli šanci rozhodnout finále doma.