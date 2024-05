Klukům jsem pořádný výkon dlužil, řekl karvinský brankář Mokroš po zisku titulu

Brankář karvinských házenkářů Petr Mokroš ve čtvrtém finálovém utkání extraligy pečetil svůj parádní výkon gólem. V 58. minutě trefou přes celé hřiště, když Plzeňští byli v sedmi v poli, zvyšoval na 33:26...

„V tu chvíli jsem už věřil, že vyhrajeme,“ přiznal Mokroš. „Byl skoro konec zápasu. Vedli jsme o sedm gólů a k tomu jsem doufal, že ještě také něco chytím.“

Karvinští zvítězili 35:27 a celou sérii získali 3:1. Po roční pauze jsou znovu mistry republiky. K tomu bilanci titulů z minulých šesti sezon, kdy se pravidelně utkávali s Plzní, srovnali na 3:3.

„Petr Mokroš podal výborný výkon. Hodně nám pomohl,“ chválil gólmana karvinský trenér Michal Brůna.

„Kdyby mi někdo řekl, že vyhrajeme o tolik branek, nevěřil bych, ale byli jsme lepší celý zápas,“ podotkl Petr Mokroš.

Měli jste celé utkání pod kontrolou?

Škoda jen pasáže, kdy jsme v prvním poločase dostali čtyři góly z trháků. Místo, abychom v půli vedli o pět gólů, bylo to jen o jeden. To nás mohlo mrzet, ale po přestávce jsme si náskok udělali znovu a pak už jsme ho navyšovali.

A vy jste exceloval...

Klukům jsem to dlužil, jelikož jsem nezachytal asi pět zápasů za sebou. Třeba v semifinále v Lovosicích a v prvním finálovém utkání v Plzni. Pak jsem se ale chytil a věděl jsem, že budu svou výkonnost jen stupňovat a budu lepší.

Byl jste už všech šesti finálových soubojů s Plzní za sebou, u tří karvinských titulů. Který byl nejtěžší?

Ten druhý (v roce 2022). První (2018), to jsem byl teprve druhý rok v áčku a dělal dvojku Nemovi (Nemanjovi Marjanovićovi). To si triumf tolik neužijete, když nechytáte, i když jste s týmem. Ten druhý byl nejtěžší, protože byl na pět zápasů. Ale tehdy jsme končili sérii doma.

Loni jste titul nezískali, přestože jste vedli už 2:0 na zápasy. Neměli jste to v hlavách, když jste před dnešním čtvrtým duelem vedli 2:1?

Ne, vůbec. Řekli jsme si, že pokud dokážeme vyhrát v Plzni, tak doma to už ubojujeme s těmi lidmi tady, s tou fantastickou kulisou, že oni nás poženou, že to tady zničíme, že hala spadne.

A to se potvrdilo.

Je to úžasné. Máme nejlepší fanoušky v České republice. Děkuji jim za celou sezonu, jak nám fandili, jezdili s námi i ven. Jsou fantastičtí.