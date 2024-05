Karvinský pivot Nantl: Potřebujeme jednu výhru z Plzně

„První bylo pro mě takové... Že bylo první. Byl jsem nervózní. Teď už vím, nač se mám připravit,“ řekl pětadvacetiletý karvinský odchovanec, který s mužstvem vybojoval titul v letech 2018 a 2022.

Nač?

„Na to, že se budeme bít, ale v rámci pravidel, že to bude plné emocí. Kdo je udrží a k tomu vydrží hrát svou hru, většinou vyhrává,“ odpověděl Nantl.

Karvinští první zápas v Plzni prohráli 25:30, druhý doma urvali 36:34 až po sedmimetrových hodech. Druhý duel byl pořádně vypjatý, domácí až v samém závěru stihli dotáhnout dvoubrankovou ztrátu.

„Finále taková jsou. Navíc proti sobě hrajeme už pošesté. Všichni se známe. Je to vyhecované. Ale tak to má být,“ prohlásil Matěj Nantl. „Je to hodně o nervech, což však k finále patří.“

Sobotní duel byl pro Karvinou o to náročnější, že téměř celou dobu dotahovala náskok hostů.

„Nepříjemné je, že vždy, když dotahujete a přiblížíte se na jeden gól, si říkáte, že už to vyjde a dostanete se přes svého soupeře, jenže s Plzní to bylo složité – pokaždé nám zase odskočili a nemohli jsme se dostat do vedení,“ připomněl Nantl. „A když se nám to uprostřed druhé půle povedlo, zase jsme těsné vedení ztratili. Ale naštěstí jsme utkání zvládli na sedmičky.“

Před finálovou sérií měla extraliga přestávku, protože národní mužstvo hrálo s Rumunskem baráž o postup na mistrovství světa. A uspělo, k čemuž pomohli také karvinští házenkáři Denis Harabiš, Matěj Nantl, Jonáš Patzel a Dominik Solák.

Plzeňští neměli v reprezentaci žádného hráče, takže se mohli na finále připravovat v plném složení.

„Nějakou roli to asi hrálo, ale rozhodně bych se na to nevymlouval. Moc rád reprezentuji a jsem rád, když dostanu pozvánku,“ podotkl Nantl.

Přesto, jak je možné, že Plzeň je tak dobrá, když na rozdíl od Karviné nemá tolik reprezentantů?

„Těžko říct. Mají však dobře poskládaný tým, hrají pořád stejnou hru,“ uvedl Matěj Nantl.

Finále pokračuje v Plzni ve středu od 15.30. Co se dá od soupeře čekat?

„Totéž co první zápas. Nějaké extra nové signály nikdo vymýšlet nebude, důležitá je momentální forma a také naprostá soustředěnost. Rozhodovat bude i to, kdo bude vyhecovanější,“ řekl Nantl.

Karvinští si uvědomují, že jestli chtějí po dvou letech slavit titul, musejí v sérii na tři výhry nejméně jednou zvítězit v Plzni...

„S tím počítáme a doufám, že to vyjde hned příští zápas,“ usmál se Matěj Nantl.