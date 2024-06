K basketbalistkám Hradce se vrací trenérka Ptáčková, končí opory

Dvě opory patřící téměř pravidelně do základní pětky ligové sestavy ukončily kariéru, třetí odešla jinam, čtvrtá po řadě let v týmu zvažuje něco podobného.K tomu ještě přichází možnost, že jednu z velkých nadějí, která se v týmu už prosadila, zláká Amerika. S tím vším se do začátku nové sezony musí vypořádat vedení basketbalistek Sokola Hradec Králové.