A je to tady: Češi začínají Euro proti Ronaldovi a spol. Tušíte, co čekat?

A přiznejte se: také před premiérou proti supersilnému Portugalsku nemáte šajn, co vlastně od tohohle týmu čekat?

Není divu. Od ledna, kdy dostal národní výběr na povel Ivan Hašek, všechno připravuje pod neprůhlednou pokličkou.

Nový kouč si přál zůstat pro soupeře co nejdéle nečitelný, takže v přípravných zápasech šíboval s rozestavením, tajil signály při standardních situacích a ani sestavu asi nevysypete automaticky z rukávu, protože variant se nabízí několik.

Že by den před zápasem Hašek aspoň lehce naznačil? Ale no tak, to snad nečekáte: „Nikdy dopředu neříkám, kdo nastoupí. Máme představu, ale až po tréninku uděláme finální rozhodnutí, podle zdravotního stavu a rozpoložení.“

Jisté je, že kapitán Souček bude fit: z kolene mu zmizel obvaz, problémy jsou fuč. Když o tom mluvil před novináři, ještě se v tiskovém středisku dalo dýchat. Jakmile dorazil portugalský kouč Martínez, místnost bez oken se zaplnila tak, že nebylo k hnutí. A otevřená část tréninku s Ronaldem v hlavní roli?

Z taktiky nevysledujete nic, zato nonstop slyšíte cvakání a někdo z fotografů vás gestem odhání: Pozor, nevidím na Cristiana!

I to dokazuje, jaká síla Čechy večer prověří. Až proti Portugalcům se ukáže, jak se Haškovi za půl roku povedlo tým vyladit. Časový údaj přitom berte s velkou rezervou, protože reálně se prostor smrskl na plus minus dvanáct tréninků. Na velké změny zoufale málo, ale snahu trenérům rozhodně upřít nemůžete. Už jen z povolených patnácti minut vykoukáte, že tréninky jsou výrazně živější než za předchozího kouče Jaroslava Šilhavého.

Když tým dva dny před zápasem přifrčel vlakem z Hamburku, hráče si hned vzal do parády rázný kondičák Nicolas Dyon. Žádná lážo plážo rozcvička, trénink startoval pěkně zostra a po stadionku ve vyhlášené akademii Lipska se rozléhala hlasitá angličtina se silným francouzským přízvukem: „Little bit faster, guys! Control and pass! With tempo!“ Prostoje? Neexistují.

Není čas ztrácet čas. Národní tým se potřebuje naučit pracovat v rychlosti, což platí pro přístup k přípravě i rozhodování v zápasech.

Proti top soupeřům stačí mžik, jeden nedoraz, jedno pomalé rozhodnutí – a máte obří problém.

Proto jako by bylo najednou všechno hutnější, intenzivnější. Tréninky se zkrátily, stejně tak příprava u videa, mnohem víc se dbá na detaily, které by leckdo mohl považovat za prkotiny. Jenže právě ty vám mohou na Euru zachránit krk.

Zákon číslo jedna? Perfekcionismus. Hlavní kouč Hašek tuhle proměnu řídí, přitom je napohled nejméně výrazný. Hráče na trénincích přivítá, ale pak se mění v pozorovatele. I včera narazil kšiltovku, aby mu na holou hlavu nesmažilo sluníčko, ani ve vedru často nesundá šusťákovku. Vysvětluje spíš v kabině, na trávníku nechává prostor asistentům Köstlovi s Veselým, kteří i včera na předzápasovém tréninku upozorňovali: „Vyzkoušejte si všichni pohled nahoru do reflektorů! Ať nehrozí, že se vám zítra ve světlech míč ztratí.“

Věříte, když vás tihle dva při rozhovoru přesvědčují: „Plánujeme na minuty, někdy snad i na vteřiny. Chceme mít všechno precizní.“

Nemyslete si, že tím vším Češi objevují Ameriku. Spíš dohánějí, v čem doteď zaspali a co už je ve většině evropských zemí dávno standard. A je otázka, jestli pár tréninků pod Haškem bude stačit, aby tým s nejmladším věkovým průměrem na Euru přesvědčil, že má budoucnost.

Drsný úvodní test ho čeká v Lipsku, které dlouho Eurem nežilo. Fanzóna na náměstí Augustusplatz byla poloprázdná, dokud v pondělí nedorazily hordy fanoušků z Česka. Skupinky policistů v ulicích byly bez práce, v restauracích s obřími obrazovkami jste bez problémů sehnali místo. U stánků s bratwursty se fronty nestály, eurošílenství připomínaly jen pestrobarevné ukazatele v ulicích, které šipkami navigují ke stadionu či do fanzóny.

V úterý to bude jiná: město zavalí i tisíce Portugalců, zvědavých na tým s devětatřicetiletým fenoménem na hrotu.

„Hrát proti němu? To si zapamatujete,“ kývl uznale Hašek. „Ale my si chceme říct, že jsme ho porazili – to by byla vzpomínka na celý život. Jediná šance je být aktivní a odvážní. O to se chceme pokusit.“