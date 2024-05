Karvinští házenkáři před souboji o titul s Plzní řeší, zda bude hrát Solák

Solák má ještě na jedno utkání disciplinární trest za to, že v semifinále údajně úmyslně udeřil lovosického Pavla Horáka do hlavy. „Proti trestu jsme se odvolali a čekáme na verdikt. Vyjádření jsme měli dostat v pátek, pak v pondělí...“ řekl karvinský trenér Michal Brůna včera odpoledne.

Leč i kdyby Karvinští s žádostí uspěli, Solákův start je ohrožen, neboť má zlomený nos z úspěšné baráže reprezentace o světový šampionát s Rumunskem. „Musel by hrát s maskou a na tu potřebuje výjimku, o kterou jsme rovněž žádali, ale asi ji nedostane,“ podotkl Brůna.

Finále extraligy házenkářů Talent tým Plzeňského kraje – Baník Karviná V Plzni se týmy utkají ve středu 15. května od 18.00 a ve středu 22. května od 15.30, případně 29. května od 17.00. V Karviné se bude hrát tuto sobotu od 18.00 a případně o týden později od 16.00. V této sezoně Karvinští v extralize prohráli s Plzní 22:28 a 26:28, v poháru ji ale porazili 35:30. Oba celky se ve finále utkávají pošesté za sebou, Karviná uspěla v letech 2018 a 2022.

Karvinští jsou oproti Plzni znevýhodnění, jelikož před finálovou sérii měli v národním mužstvu čtyři hráče a k tomu další dva v juniorském výběru.

Z Plzeňanů proti Rumunům nehrál nikdo.

„Byli jsme v přípravě na finále v okleštěné sestavě, ale dalo by se to akceptovat, kdyby se nám tři reprezentanti nevrátili zranění,“ upozornil Michal Brůna. „Jsme moc rádi, že naši kluci pomohli k postupu na mistrovství světa, ale pro nás to moc dobré nebylo.“

Kromě Dominika Soláka proti Rumunsku nastoupili Denis Harabiš, Matěj Nantl a Jonáš Patzel. Kdo další má zdravotní problémy, Michal Brůna neprozradil. „Uvidíme, kdo nastoupí,“ podotkl.

Karvinští se s Plzní ve finále extraligy utkávají pošesté za sebou. „Po těch letech se dobře známe, známe přibližně systémy, které naše družstva hrají,“ uvedl Brůna.

Odmítá, že by na jeho týmu zanechaly psychické šrámy dvě předešlé extraligové porážky s Plzní. „V lize jsme s ní prohráli, ale v Českém poháru jsme nad ní zvítězili a tím se posunuli k pohárovému triumfu,“ připomněl kouč semifinálovou výhru 35:30. „Kluci tak spíše koukají na to, že soupeř je hratelný.“

Ve hře o bronz na tři výhry jsou házenkáři Kopřivnice, kteří nastoupí ve středu od 19.00 v Lovosicích. Ty budou hostit v sobotu v 18.00.