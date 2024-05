Chlapče, z tebe bude truhlář! Jenže on radši střílel góly a teď je hrdina Evropy

A pak bum! Na nedalekém stadionu v Aténách, které shodou okolností letošní finále hostily, to bouchlo.

„Konečně jsme se dočkali toho, co generace před námi nemohly prožít. To se vážně stane jednou za život,“ citovala agentura AP fanouška Giannise Christodouloua. Taky on vášnivě mával červenobílou vlajkou, na které se vlní chlapec s vavřínovým věncem na hlavě.

Pyšný Olympiakos to dokázal. Sedmačtyřicet řeckých titulů má, poslední tři dekády v řeckém fotbale si podmanil (i díky extrémnímu vlivu bezskrupulózního šéfa Marinakise) a teď je králem Konferenční ligy. Paradoxně ve chvíli, kdy skončil až třetí a během sezony vyměnil čtyři trenéry. Dalo by se tedy konstatovat, že nejméně sledovaný pohár dostal nejméně očekávaného vítěze.

A hrdinou byl? Třicetiletý Ajúb Kaabí, útočník z Maroka. Soupeře z Fiorentiny sestřelil v 116. minutě. Na oslavu svlékl dres, dostal žlutou kartu za nesportovní chování a pak se dobré čtyři minuty modlil, aby branka platila. Rozhodčí u videa si totiž dlouho nebyli jistí, jestli před gólovou hlavičkou nestál v ofsajdu a ještě předtím v ostrém souboji nefauloval. Nakonec ho video nepotopilo, takže mohl slavit.

Ajúb Kaabí z Olympiakosu po gólu do sítě Fiorentiny ve finále Konferenční ligy.

Pokud jste o jeho příběhu neslyšeli, vůbec nic neděje. Sami Maročané, kteří jsou maniaci do fotbalu a vyloženě zbožňují šikovné hráče, dlouho neměli tušení, kde se vzal Ajúb Kaabí. Neprošel totiž žádnou akademií, kde by ho trenéři formovali. Když v patnácti ukončil školu, šel se na předměstí Casablanky učit na truhláře, protože jeho chudá rodina nutně potřebovala peníze. Ajúb nesměl zahálet, natož aby si mohl dovolit jen tak zbůhdarma čutat do balonu.

„Dneska je pro marockou mládež dokonalým příkladem vytrvalosti a houževnatosti,“ popisoval reportér Sami Nouaim.

Zatímco talentovaní kluci měli jasný režim (fotbal - škola - fotbal), on dopoledne makal se dřevem, pak rozvážel sůl trhovcům a příležitostně pomáhal jako zedník na stavbách. Odpoledne si počkal, až dostane výplatu na ruku, a fotbal až pak.

No vidíte, a letos se řadí k nejlepším kanonýrům Evropy. V Pireu hraje od loňského srpna a v padesáti soutěžních zápasech nasbíral třiatřicet gólů. Ten proti Fiorentině byl pochopitelně nejdůležitější, ale taky stihl v semifinále za 180 minut pětkrát pokořit favorizovanou Aston Villu.

Ajúb Kaabí z Olympiakosu rozhoduje finále Konferenční ligy.

Úžasný počin, pokud si uvědomíte, že se vypracoval prakticky sám. Dlouho kopal jen s kamarády za barákem, pak ho kdosi doporučil skautům klubu Racing de Casablanca, které šokoval technickou zdatností a fyzickou připraveností. Ovšem pořád to bylo daleko od první marocké ligy, které se říká Botola. Zahrál si ji až ve třiadvaceti!

A pak útěk za penězi do Číny, návrat do Casablanky, vcelku podařené dobrodružství v tureckém Hataysporus, štědře zaplacená zkouška v Kataru a šup do Pirea. Loni v létě byl jedním ze sedmadvaceti hráčů, kteří do divokého Olympiakosu přišli. Ještě víc jich ovšem z klubu muselo prchnout, tak se těžko můžete divit tomu, že Kaabího nevítaly fanfáry.

Nebyl nikdo, teď je hrdina.

Ale nemyslete si, že slaví celé Řecko. Leda Pireus a možná nezávislí fanoušci. Konkurence už plánuje, jak nenáviděný Olympiakos v příští sezoně sestřelí