Za medailemi přes drsný skok z trávy na antuku. Olympiáda tenisty vábí i děsí

Jeden z nejsledovanějších sportů blížícího se svátku, který vypukne už za necelé dva měsíce, zde právě nyní zažívá generálku.

Tenisté a tenistky soupeří na grandslamovém Roland Garros, přičemž vyhlížejí, že se do známého antukového areálu brzy vrátí. Možnost sbírat body do startovní listiny pro olympijský turnaj jim vyprší příští neděli a už teď je jasné, že se formuje silná česká výprava.

Hlavními oporami budou obhájkyně stříbra ze dvouhry Markéta Vondroušová a deblové šampionky z Tokia Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

„Olympiáda je velká věc, na kterou se všichni těšíme, hrát za Česko je pro nás speciální,“ poví Vondroušová. „Z Tokia mám krásné vzpomínky, tak doufám, že na ně navážu.“

„Samozřejmě sem znovu ráda přijedu,“ doplnila Krejčíková, která se v singlu s letošním Roland Garros rozloučila už po prvním kole. „Na debla se těším,“ souhlasí Siniaková.

Stihne se zotavit Muchová?

A jak bude česká sestava vypadat dál?

Soutěží ve dvouhře, z nichž každá pojme 64 jmen, se mohou zúčastnit maximálně čtyři zástupci jedné země. Z Češek jsou momentálně nejvýš Vondroušová, Krejčíková, Linda Nosková a Siniaková.

„Kdybych se na olympiádu dostala už teď v 19 letech, splnila bych si jeden ze snů. Ale nás Češek o kvalifikaci bojuje hodně, tak uvidíme,“ připomíná Nosková.

Složení ještě může změnit Karolína Muchová, jež se aktuálně dává do kupy po operaci zápěstí.

Karolína Muchová ve finále Roland Garros 2023

Pokud bude fit, může pro olympiádu uplatnit chráněný žebříček, čímž by se mezi kvarteto nominovaných pohodlně vešla. Vzhledem k tomu, že na loňském Roland Garros dokráčela až do finále, by se do olympijské výzvy na stejných dvorcích jistě pustila s

Roland Garros příloha iDNES.cz

Z českých tenistů už touhu představit se na turnaji pod pěti kruhy vyjádřil Jiří Lehečka, jenže jelikož momentálně léčí únavovou zlomeninu bederního obratle, není vůbec jisté, zda se z vážného zranění stihne zotavit včas.

Osmnáctiletý Jakub Menšík nejspíš žebříčkovým požadavkům těsně nevyhoví, mohl si polepšit na Roland Garros, ale kvůli zdravotním komplikacím se odhlásil.

Naopak Tomáš Macháč, čerstvě 34. hráč globálního pořadí, s druhým olympijským startem v kariéře počítá. Do Tokia se dostal až jako náhradník, v Paříži bude mít možná i medailové ambice.

Pokud se do soutěže vejdou, s přítelkyní Siniakovou plánují hrát smíšenou čtyřhru. „Bylo by fajn, kdyby se nám to s Katkou povedlo,“ přiznává s dodatkem, že si společný mix osahají v příštích dnech při pařížském grandslamu.

Druhý český pár by mohli utvořit Lehečka a Vondroušová, kteří si smíšenou čtyřhru vyzkoušeli na lednovém United Cupu. V mužském deblu zase pošilhává po kvalifikaci dvojice Macháč, Adam Pavlásek.

Do mužské a ženské čtyřhry zasáhne vždy 32 párů, které musí tvořit pouze reprezentanti jedné země. Pavouk smíšeného deblu pojme pouze 16 dvojic a platí pro ně stejné pravidlo.

Dorazí i Nadal a Djokovič

S blížícím se startem olympijských her se znovu probírá, že tenisté k nim mají různý přístup.

Hlavními vrcholy jsou pro ně grandslamy, ke kterým upínají největší pozornost, nicméně mnoho z nich si pochvaluje možnost startovat pod národní vlajkou a vystoupit ze samoty individuálního sportu.

„Já jsem olympiádu vnímala jako největší bod mé kariéry,“ vzpomíná Barbora Strýcová, expertka iDNES Premium.

„Dostala jsem se do Atén a Ria, kde jsme ve čtyřhře s Luckou Šafářovou vyhrály bronz, což pro mě byl velký milník.“

Letos navíc pánové a dámy s raketami zavítají do známého prostředí, antukový areál ve francouzské metropoli mají osahaný a láká je, až ho uvidí nazdobený do jiných než grandslamových kulis. Stejný případ představovaly hry v Londýně, které obsadily travnaté wimbledonské dvorce.

K tomu přičtěte, že Paříž leží blízko, a tak se čeká velká podpora tuzemských fanoušků.

A olympijský turnaj nebude poutavý jen z českého pohledu, přání startovat na něm v pondělí zopakoval Rafael Nadal, 14 násobný šampion pařížského grandslamu. Mohlo by se dokonce jednat o poslední ostrou akci v jeho kariéře, nabízí se varianta, že by utvořil atraktivní a nebezpečný deblový pár s krajanem Carlosem Alcarazem.

Po zlaté medaili – jediném úspěchu, který mu ve sbírce chybí – prahne i srbský patriot Novak Djokovič. Polsko ráda reprezentuje ženská jednička Iga Šwiateková.

Klání pod pěti kruhy však nabídne také jedno vážné úskalí. Vypukne pouhých 13 dní po konci Wimbledonu, a tak tenisty a tenistky čeká doslova vražedný přechod z trávy na antuku – z nejrychlejšího povrchu na nejpomalejší. Což je vzhledem k pohybu i samotné herní strategii mimořádná zkouška.

Španěl Rafael Nadal se loučí s diváky po porážce v prvním kole Roland Garros.

A bezprostředně po olympiádě následují velké zámořské turnaje na rychlém betonu v čele s US Open, které startuje na konci srpna. Tenisté tak budou muset ještě víc než obvykle zvažovat, jak si mají naplánovat program, aby náročnou sezonu vydrželi.

I když je samozřejmě láká, že místo obvyklých čtyř vrcholů dostanou šanci ukázat se i na další honosné akci.