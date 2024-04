Bolavý postup do finále. Házenkáři Plzně přišli o oporu Šindeláře

„Poslední zákrok maže všechno. Takže je Kája zase za hrdinu,“ vtipkoval Jan Stehlík, levoruká spojka Talentu, po vítězství 27:26.

Obhájce titulu se znovu porve o zlato. Ve finálové sérii nechybí nepřetržitě od roku 2014, s výjimkou kvůli covidu nedohraného ročníku 2019/20. Šestkrát za tu dobu zvedli Plzeňané nad hlavu trofej pro české mistry, teď se o ni utkají znovu.

Ale tenhle postup bolel.

Doslova. Hned v úvodu utkání totiž Talent přišel o klíčového hráče, sedmatřicetiletého pivota Šindeláře. Bez cizího zavinění si bývalý reprezentant a neúnavný bojovník přetrhl achilovku, z haly hned odjel na operaci a sezona pro něj skončila.

„Na tým to mělo vliv. Jednak se vážně zranil, jednak je Kuba náš stěžejní hráč v obraně i v útoku. Máme momentálně oba pivoty mimo hru, s tou situací se do začátku finále musíme nějak vypořádat. Ale že je to obrovská ztráta, to je jasné,“ uvedl plzeňský trenér Petr Štochl.

Momentka z utkání Plzeň - Kopřivnice.

Když hned v osmé minutě Vinkelhöfer poslal Talent do vedení 8:3, na Kopřivnici by si vsadil málokdo. Jenže hosté ještě v první půli srovnali krok a nezlomil je ani plzeňský finiš. Ve 49. minutě Stehlík poslal Plzeň do vedení 24:20, ale šest minut před koncem bylo po ráně Střelce opět srovnáno (24:24). Až dvě trefy mladíka Bláhy a zmíněný zákrok gólmana Šmída sérii rozhodly.

„Scházelo nám v závěru trošku víc štěstíčka. Šanci vyrovnat jsme tam měli, ale nedali. Věděli jsme, co bude Plzeň hrát, byli na ni připravení. A náš gólman Marek Žingor předvedl životní výkon. Nestačilo to, nezbývá než Plzni poblahopřát k postupu,“ hlesl David Zima, defenzivní štít Kopřivnice.

„Neměli co ztratit, přijeli do Plzně za stavu 0:2 na zápasy, odehráli to s nasazením, chutí a maximálním úsilím. Gólman Žingor navíc dokázal zavřít branku, trápil nás. Nakonec nebyli daleko od toho, aby sérii ještě zdramatizovali,“ pochválil moravského rivala kouč Štochl.

Teď už může svůj tým začít chystat na finále. Kvůli reprezentační pauze začne až ve středu 15. května. A Plzeň ještě čeká na svého vyzyvatele, semifinálová série mezi Karvinou a Lovosicemi je po víkendu 2:1 pro Baník. „Pauzu vítám, je prostor, aby se někteří hráči uzdravili. A soupeř? To neovlivníme, počkáme si,“ pousmál se Štochl.