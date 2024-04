Další finále? Jsme tak dobří, že si ho zasloužíme, ví plzeňský Stehlík

„Jsme rádi, že jsme to zvládli a bude chvíli pauza. Máme spoustu zraněných a potřebujeme doléčit ty, kteří se ještě mohou vrátit na finále,“ hlásil devětatřicetiletý bývalý reprezentant po nedělním postupovém vítězství 27:26.

Finále začíná až 15. května, nebude přestávka až moc dlouhá?

Asi nemá smysl spekulovat. Volných týdnů bude dost, můžete vypadnou z rytmu. Možná by bylo lepší, kdyby se hrálo hned. Ale zase máme dost zraněných kluků. Nechci dělat proroka.

Byl třetí zápas proti Kopřivnici nejtěžším v celé sérii?

Byl. Hned na začátku se nám zranil Kuba Šindelář, to byla velká komplikace. Je to základní stavební kámen naší obrany, tam nám hodně chyběl, trochu jsme se hledali. A v útoku jsme neproměnili spoustu šancí. Kdybychom měli vyšší efektivitu, mohlo to být víc v klidu.

Jakub Šindelář si vážně poranil achilovku, ztratili jste pro finále velkou oporu. Dá se nahradit?

Je to komplikace, Kuba je důležitý hráč, především v obraně. Ale i v útoku hrál letos víc, než na co byl zvyklý. Nemáme teď pivoty, mimo hru je i Martin Nový a zaskakoval tam Leo Kaplan. Je to složité.

Čekali jste, že po dvou jasných výhrách bude Kopřivnice ještě kousat?

Já jsem to čekal. Ukázali to i v minulých letech. Když ti kluci vycítí šanci a najdou u soupeře slabinu, využijí toho. My jsme zahodili spoustu šancí, oni tak mohli hrát tu svoji hru.

V útoku jsou trpěliví, dlouho to obehrávají, čekají na volný prostor. Je to na koncentraci hodně složité?

Sami jste viděli, že to složité bylo a dělalo nám to problémy.

Ještě dvě vteřiny před koncem mohl soupeř po velké šanci vyrovnat, ale gólman Šmíd střelu z brankoviště vytěsnil.

Poslední zákrok všechno maže. Takže je Kája zase slavnej... (smích)

Od roku 2014, s výjimkou nedohrané sezony 2019/20 kvůli covidu, Plzeň nechybí ve finále. O čem to svědčí?

Že jsme tak dobří, že si finále zasloužíme. A teď to zase musíme potvrdit.

Vy jste po návratu z Francie v týmu sedmou sezonu. V čem je jeho největší kouzlo?

Máme nějaký zažitý systém. Zkušené hráče, ke kterým postupně dobře zapadají mladší. Na systému v obraně i v útoku stále pracujeme. Není to nějaká hurá házená, má to hlavu a patu.

Snažíte se mladším spoluhráčům dávat rady, být mentorem?

Snažím se. Někteří to potřebují, někteří už mě neposlouchají, to já poznám. (úsměv) Ale u koho vidím, že mě vnímá, tam se snažím poradit.

Rýsuje se další finále s Karvinou? V sérii s Lovosicemi vede 2:1 na zápasy.

Tak to nevím. To záleží na nich.