Před Taylor Swift se klaní politici i byznys. Teď ji zkoumal vědecký summit

Původně si pořadatelé akce, která se konala od neděle 11. do úterý 13. února, mysleli, že to bude sešlost o nějakých padesáti účastnících, co se vejde do dvou přednáškových místností. Skromné představy nabouralo, když si akademických plánů všiml časopis Rolling Stone. A také list The Guardian, rovněž CNN, BBC. A poté další. Vědecké sympozium o popové zpěvačce? Ona myšlenka rezonovala. A nejen v médiích, zaujala i kolegyně a kolegy z vědeckých kruhů.

„Žádostí o účast na konferenci chodily takové záplavy, že jsem to nikdy nezažila,“ přiznává Eloise Faichney, členka přípravného výboru konference, odbornice na média, kulturu, komunikaci.

Skrze webovou stránku věnovanou konferenci nazvané Swiftposium přišlo kolem čtyř stovek vědeckých pojednání, z celkem osmasedmdesáti institucí z celého světa. Všechny se ucházely o prezentace. Organizátoři nakonec odkývli 130 prací. Obsáhly souvislost mezi fenoménem Taylor Swift a ekonomikou, zdravím, literaturou, genderem, hudebním průmyslem, popkulturou a mnoha dalšími oblastmi.

Mocná žena

Organizátorský tým si přitom byl vědomý, že leckdo se na jeho nápad bude dívat skrze prsty. Jako na pouhý vědecký rozmar, na doklad, že akademická obec už neví, čím by si zkrátila čas, jakou kratochvíli by si našla, že se nezastaví před tou nejtriviálnější trivialitou.

Proto hned ve svém úvodním prohlášení pořadatelský výbor vysvětlil: „Taylor je v obrovském měřítku vlivnou osobností. Není superhvězdou jen jako umělkyně, její vliv je tak široký, jak se to povedlo jen několika málo lidem. Sahá od hudby přes byznys, formování komunit, politiku, právo.“ Aby rozsah fenoménu podtrhl organizátorský kolektiv konkrétně, připomněl, že zpěvaččin koncert v Melbourne, který se shodou okolností konal téměř současně s konferencí, měl vygenerovat pro australskou ekonomiku přes miliardu dolarů. Takovou ekonomickou moc Taylor Swift má.

„Nebylo by nijak nadnesené prohlásit, že Taylor Swift je jednou z nejmocnějších osobností světa,“ shrnuje socioložka Georgia Carollová, která se zaměřuje na fenomén celebrit a fanouškovství a která získala doktorát právě za práci o Taylor Swift.

Nakopne byznys

Magazín Time vyhlásil Taylor Swift osobností roku 2023. Je jednou z nejúspěšnějších postav hudby, rovněž jednou z nejvýdělečnějších umělkyň, nejoslavovanějších celebrit. Jenže nejen to. Vědecká obec vysvětluje, že předmětem jejího studia je Taylor Swift i proto, jaký vliv má debaty přesahující hudbu, na diskuze o tématech tak pestrých, jako jsou poplatky za streamování hudby, misogynie a cancel culture.

Speciální panel si na australské konferenci vysloužila „swiftonomics“, její gigantický vliv na ekonomiky, národní hospodářství. Vliv, který, připomíná BBC, přiměl světové lídry žadonit o to, aby jejich země navštívila na svých šňůrách.

Travis Kelce z týmu Kansas City Chiefs a Taylor Swift. Pár, který nemohl jen tak zapadnout. Nezapadl ani obchodně. Přilákal k americkému fotbalu fanynky, které doteď nijak nelákal.

Její romance s hvězdou amerického fotbalu Travicem Kelcem pozvala do tradičně mužského světa tohoto sportu dívky. Výnosy americké Národní fotbalové ligy masivně vyskočily. Podle Apex Marketing přinesl „efekt Taylor Swift“ Kelceho týmu Kansas City Chiefs a Národní fotbalové lize přes 331 milionů dolarů. K zápasům přivedl o 53 procent víc slečen z teenagerské kategorie a o 24 procent víc ze skupiny od osmnácti do čtyřiadvaceti let, shrnul server Al Jazeera.

Otiskla se do politiky

Swift však otřásá i politikou, další z přednášek na konferenci rozebírala, jak odkazů na zpěvačku využívají australští poslanci, aby se k nim mohlo voličstvo snáze vztahovat. Historička Madeline Pentlandová našla celkem třicet politických proslovů, které citovaly z textů zpěvaččiných písní. Nejvíce se snažil z její tvorby a vlivu vytlouct kapitál ministr financí australského spolkového státu New South Wales, v jedné jediné řeči Taylor Swift citoval hned třicetkrát.

Politici si přitom, analyzovala prezentace, z písňových textů brali především pasáže, jimiž se snažili zesměšnit nebo jinak útočit na své politické protivníky. Političky zase citace, které podporovaly jejich témata.

Další vědecká práce se věnovala magnetismu, jímž aura kolem zpěvačky láká nejrůznější konspirační teorie, včetně krajněpravicových fantasmagorií. Ostatně, stoupenci Donalda Trumpa již zpěvačce vyhlásili „svatou válku“, jak píše Rolling Stone. Ostatně, politický vliv Taylor Swift, stoupenkyně liberalismu, práv LGBT, feminismu, nelze zastírat. Její možný efekt na prezidentské volby ve Spojených státech zkoumají i seriózní listy.

Singapurská akademička Aimee-Sophia Limová analyzovala, jak umělkyně inspiruje politický aktivismus v Jihovýchodní Asii. Nevyhnula se kritice, zpěvaččin feminismus je podle ní příliš bělošský, soustředěný na podmínky Spojených států. Nebyla to uctívačská sešlost, jiné přednášky Swift kritizovaly například za její kolonialistické odkazy, další debaty se soustředily na fanouškovskou základnu, která má tendenci nic neodpouštět.

Právě široká fanouškovská platforma je však podle Carollové klíčem k pochopení zpěvaččina gigantického vlivu. Pečlivě si ji buduje a kultivuje, dopřává lidem pocit, že s ní vyrůstali, pocit, že jsou jejími přáteli. „Bude považována za největší písňovou autorku své generace, za jednu z největších všech dob,“ míní Carollová, hned však zdůrazňuje, že právě její rozkročená fanouškovská základna je unikátní. Sféra vlivu jiných umělců, umělkyň nedosáhne příliš daleko. O Taylor Swift to však neplatí, shrnula.