Vskutku americký Super Bowl: hvězdný pár, konspirace i další pokus o obhajobu

San Francisco 49ers, nebo Kansas City Chiefs?

Jasná otázka číslo jedna. Ze sportovního hlediska.

San Francisco 49ers jako zástupci Národní fotbalové konference (NFC) na cestě k Super Bowlu zvládli souboj s Green Bay Packers i Detroit Lions pokaždé o tři body. Slavný zápas si zahrají po čtyřech letech, na titul čekají ještě déle. Poslední z celkových pěti oslav si v Kalifornii užívali v roce 1994.

Kde sledovat Super Bowl? Vrchol NFL nabídne O2 TV na stanici Premier Sport 2, chybět nebude obsáhlé předzápasové studio ani přestávková half-time show.

To by se mohlo nyní změnit. Parta kolem komety aktuální sezony quarterbacka Brocka Purdyho je podle sázkových kanceláří mírným favoritem, nečeká je však vůbec lehká šichta.

Soupeřem jsou silní Kansas City Chiefs, kteří hrají Super Bowl počtvrté za posledních pět let. Z Americké fotbalové konference (AFC) ale prošli spletitější cestou. Do play off vstupovali až ze třetího místa, a proto mají o zápas více než ve své konferenci první 49ers.

Nic to nemění na faktu, že Chiefs přetlačili Miami Dolphins, Buffalo Bills i Baltimore Ravens a díky finálovým zkušenostem se s nimi musí počítat.