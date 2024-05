V uniformě a s poletujícím motýlem. Karel III. se dočkal nového portrétu

„Podobně jako motýl, kterého jsem namaloval nad jeho ramenem, se vyvíjel tento portrét i (králova) role ve veřejném životě,“ uvedl 53letý výtvarník, který dříve namaloval portrét Karlova otce, prince Philipa, ale i přírodovědce Davida Attenborougha, britského expremiéra Tonyho Blaira či Pákistánky Malaly Júsufzaiové, laureátky Nobelovy ceny za mír.

Král je na novém portrétu vyobrazen s mečem v ruce, v uniformě velšské gardy a na rameni mu přistává motýl. Ten je podle Yea odkazem na králův dlouholetý zájem o životní prostředí. Umělec stanici BBC řekl, že s tím přišel monarcha sám, když se bavili o způsobech, jak portrétu dodat osobitost.

„Řekl jsem mu, když se na to budou za 200 let koukat děti ve škole a budou si říkat, který panovník je který, jaká jim můžeme dát vodítka? A on řekl: ‚A co třeba motýl přistávající na mém rameni?‘,“ uvedl Yeo.

Král Karel III. na portrétu, který namaloval Jonathan Yeo. (14. května 2024)

Král jeho dílo viděl, když ještě nebylo plně hotové. „Trochu ho překvapila výrazná barva, ale jinak se pochvalně usmíval,“ doplnil malíř.

Právě ostré odstíny rudé a červené, ale i purpurové či okrové, které splývají s královou uniformou a ze kterých vystupují jen jeho ruce a obličej, jsou překvapivým prvkem královského portrétu. Zaujme na něm i styl s přiznanými tahy štětce a kapkami barvy.

„Mým cílem bylo odkázat na tradiční portrétování královské rodiny, ale způsobem, který odráží monarchii 21. století a hlavně komunikuje (královu) hlubokou lidskost,“ dodal Yeo.

Portrét, malovaný olejovými barvami na plátno, byl dnes odhalen v Buckinghamském paláci. Měří zhruba 2,6 na 1,9 metru a očekává se, že bude vystavený od konce srpna ve výstavní hale v londýnském City. Zakázku Yeo dostal v roce 2020, kdy v Británii ještě vládla Karlova matka Alžběta II. a současný panovník měl titul prince.