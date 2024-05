Není samozřejmost, že se miminko povede napoprvé, říkají manželé Říbalovi

Potkali jsme se na akci britského velvyslance plné britské módy. Petře, vy tady moderujete. Manželka dělá psychickou podporu?

Michaela: Já jsem oficiálně jejich ambasador. I Petr. Takže Petr tady je zároveň jako ambasador a i jako moderátor.

Petr: Já to tak spojil, dva v jednom. Dobrý.

Takže když nám kamera sjede teď vaše british outfity, skutečně jste dostáli stoprocentně britské módě? Protože počasí dnes je stoprocentně britské.

Michaela: To úplně. Doufám, že jsme se nějak sladili, oba dva máme na sobě outfity z M&S, takže věřím, že to je anglický styl.

Petr: Vážím si toho, že jsi ocenil počasí, protože zařídit anglické, londýnské počasí na akci dalo největší práci organizačnímu týmu.

K vám brzo přiletí vrána nebo čáp. Ono to není tak dlouho, co jste učinili to oficiální oznámení, že Míša je v jiném stavu. Jak to momentálně u vás doma vypadá? Už došlo na rakvičky se šlehačkou a podobné lahodnosti?

Michaela: (smích) Jsme teď ve stádiu, že děláme dětský pokojík, protože jsme tu místnost měli jako takový sklad nebo návštěvku. Takže teď jsme v rámci příprav u pokoje a začínáme postupně nakupovat, viď?

Petr: Jo, pomalinku budujeme. Ale jak si říkal, že probíhají rakvičky se šlehačkou, k tomu třeba kyselá okurka... Já to vnímám tak, že dost často běhám do obchodu. Prostě Míša dostane na něco chuť a říkám si: Tak teď mám čas, jsem doma, nemám to daleko, tak zaběhnu. Trošku se teda na tom i svezu, protože si koupím i něco pro sebe. To si užíváme, to je super.

Michaela: Rakvička se šlehačkou ještě nebyla. Zatím jen zmrzka...

Petr: ...ale zmrzlina a kyselé okurky. To jo.

To možná ještě přijde. V kolikátém jste měsíci?

Michaela: V šestém měsíci. Už jsem to začala počítat na týdny...

Odhalili jste těhotenství před svými sledujícími na sociálních sítích, kterých tam máte, když by se to sečetlo, jako větší krajské město nebo možná hlavní město?

Petr: Tak hlavní město ne. Krajský město to asi bude.

Takže to určitě chce nějakou sdílnost. Co všechno s nimi sdílíte? Co jste se rozhodli prozradit, co si necháváte až na to velké finále?

Michaela: Se svými fanoušky sdílím hodně. Sdíleli jsme celou cestu za miminkem, takže se snažím být hodně upřímná a říkat de facto všechno. A co budeme sdílet teď? Brzy to bude pohlaví. Myslím si, že sdílíme relativně hodně věcí, dáváme i nějaké inspirace.

Petr: Pro mě byl nejsilnější okamžik, když jsem to řekl v rádiu. On to nikdo nevěděl, nebylo to na Instagramu a já to vypálil v živém vysílání na Evropě 2. Kolega Ondra na mě koukal, chvilku nevěděl, co se děje, pak zařval sprosté slovo do éteru. Pak jsme se objímali, hráli jsme písničky a užívali jsme si toho, že těch zhruba dvacet minut to věděli jenom ti, co poslouchali rádio. To byla tak magická chvíle, kdy chodily esemesky. Mně a Míše. Pak, když to vystřelíš do veřejného prostoru, tak už je ta informace oficiální. Ale tohle jsem měl pocit, že je chvilku fakt jenom naše, i když to bylo v rádiu. To bylo fakt moc pěkné.

Michaela: A mně v jednu minutu začaly chodit zprávy. Jela jsem v autě, slyšela to, gratulace a říkám: Péťo, hned to musíme dát ven. Mně všichni píšou. Ale bylo to fakt hezké.

Když trošku zvážníme, nahrává vůbec dnešní doba tomu pořídit si v klidu miminko?

Michaela: Záleží. Myslím si, že nenahrává. Ale zároveň nechci strašit lidi, kteří se třeba budou teď snažit o miminko. Někomu se to samozřejmě může povést napoprvé, ale není to automatické. My jsme byli taky v pozici, že jsme si mysleli, že to půjde hned, a nešlo. Člověk ani neví proč. Zdravotně je třeba všechno v pořádku, jenom prostě miminko čeká na tu správnou chvíli.

Petr: Mimochodem, dobrá otázka. Podle mě ta odpověď je strašně složitá, komplikovaná, komplexní. Ale myslím si, že to je takové, jaké si to člověk udělá. A těžko říct. Nám se to teď povedlo. Tak se dá říct: Hele, ono to přijde v tu pravou chvíli. Ale někdy je to fakt hodně těžké na tu pravou chvíli čekat.

Čekáme miminko

Dva roky očekávání, smutku, naděje. Ale vyšlo nám to a v srpnu budeme rodiče. Podařilo se to spontánně těsně před plánovaným umělým oplodněním. Je to zázrak, za který jsme extrémně šťastní. Ono se to fakt děje! Budeme rodiče.



Protáčíte doma kalendář se všemi jmény, nebo už jste se shodli, jaké jméno miminko dostane?

Petr: To je teď aktuálně nejžhavější téma. Máme lednici, na ni jsme si dali papír se jmény a dopisujeme ta, která se nám líbí. Teď aktuálně se vykrystalizovala tak čtyři?

Michaela: Já jsem se už úplně lekla, že chceš říct, jaká jména!

Petr: Ne. Jsou tam čtyři, která řešíme. Různé tvary, jak by jim mohli říkat ve škole, jak by jim říkali kamarádi. Uvidíme, co z toho vyleze.

Michaela: Uvidíme. Názor máme zatím odlišný, ale hledáme shodu.

Tak v životě i ve vztahu je to o kompromisech. Ale což takhle argument: Já to rodím, takže mám navrch?

Michaela: Mně říkaly holky, že mám říct, že první vybírám já a druhé bude vybírat Péťa. Tak uvidíme.

Petr: Já s tím vlastně souhlasím. Mám trošku takového černého Petra, protože jsem sliboval dovolenou, to nějak nevychází. Pracovně se teď neutrhnu, tak jsem říkal: Nezlob se na mě, nebude dovolená a já tě nechám vybrat jméno. Takže tak jako malinko ustupuju z těch svých pozic. Ale ve finále hlavně ať je to zdravé.

A ať to moderuje jako Petr.

Michaela: Přesně, ať to moderuje. (smích)