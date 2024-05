Nejlepší hra roku 2022 míří na PC, majitelé playstationů se mají na co těšit

V posledních dekádách představoval tradičně přelom května a června pro fanoušky videoher pomyslný vrchol roku, právě v tomto období se totiž konala celosvětová výstava E3. Pandemie covidu ale vše změnila a místo společné tiskové konference dnes každé vydavatelství raději pořádá vlastní online prezentaci.

Sony, respektive značka PlayStation, samozřejmě nemohla zůstat bokem a tak si v noci z 30. na 31. května připravila další díl své akce State of Play.

Úvod poměrně nečekaně patřil multiplayerové střílečce Concorde, o níž jsme toho dosud moc neslyšeli. Od pohledu drahý trailer sice nevypadal špatně, ovšem žádný zásadní důvod, proč bychom měli opustit Call of Duty, Apex Legends, XDefiant nebo jakéhokoliv žánrového souputníka jsme neviděli.

Skvělou byť ne úplně překvapivou zprávou je oznámení portu God of War: Ragnarok. Podle našich čtenářů nejlepší hru roku 2022 si „pcčkáři“ budou moci vychutnat v ultraširokém 4K rozlišení a s podporou klávesnice a myši.

Kromě toho se “master race“ může těšit i na restaurovanou verzi brutálního hororu Until Dawn (viz naše recenze),. Spíše rozpaky vzbudil nový trailer na remake kultovního Silent Hill 2. Polský Bloober Team dosud neudělal žádnou opravdu dobrou hru a proto místo těšení cítíme spíše obavy,

Dále pokračuje i nečekaný trend samurajských her. Mezi nedávno vydaným PC portem Ghost of Tsushima, solidním béčkem Rise of the Ronin a chystaným Assassin’s Creed: Shadows ještě vyjde soulsovka Where Winds Meet a další díl zavedené série Dynasty Warriors.

Dobrou zprávou pro majitele helmy pro virtuální realitu PS VR2 pak je, že se na ně ještě úplně nezapomnělo. Šermířská akce Banishers od pohledu nemá větší cíl než zabavit člověka na pár desítek minut, ovšem chystaná adaptace Vetřelců může slabším povahám způsobit vám noční můry.

Spousty radosti ale určitě vyvolá robůtek Astro Bot. Maskot značky PlayStationu po propagaci virtuální reality a ovladače Dual Sense konečně dostane vlastní „velikou“ hru.

Představených her bylo ve skutečnosti daleko více, ovšem bylo evidentní, že ty opravdové trumfy si Sony stále drží v rukávu. Že by do září?