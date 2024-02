Jak zpěvačka a fotbalista vyhrají Bidenovi volby. Prý je to „spiknutí“

Teď v tom lítá Taylor Swiftová, zbožňovaná popová hvězda dosahující ve světě někdejší slávy Beatles, a její přítel, jímž je jedna z největších hvězd amerického fotbalu – Travis Kelce. Vyvrcholení spiknutí je naplánováno na 11. února.

Nejdřív ale trochu backgroundu, abyste byli v obraze: tihle dva spolu chodí od září a žijí tím všechny americké televize i ostatní média.

No, chodí... To si totiž jen myslíte. Jejich vztah je ve skutečnosti jen to, čemu tajné služby říkají psychologická operace. Nahrané divadlo v rámci rafinovaného plánu, který má zajistit volební vítězství pro Joea Bidena.