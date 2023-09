Ukrajině nepomáhat, FBI zrušit, klima neřešit. V USA mají mladší verzi Trumpa

Osmatřicetiletý biotechnologický multimilionář, který se uchází o prezidentský úřad, se prezentuje jako outsider, který je ochoten rozvinout program bývalého prezidenta Donalda Trumpa „America First“ s vlastním přesahem. Průzkumy mu přisuzují pětiprocentní až desetiprocentní podporou voličů, což ho mezi republikánskými kandidáty řadí za Trumpa a Rona DeSantise.

Ačkoliv je Ramaswamy politickým nováčkem, stal se poměrně výraznou osobností první debaty republikánských kandidátů. Ta se konala na konci srpna v Milwaukee a podle odborníků čelil největšímu tlaku soupeřů v první hodině debaty právě Ramaswamy. „Nepotřebujeme začátečníka,“ řekl na jeho adresu bývalý exprezident Mike Pence.

Tento začátečník – spisovatel, podnikatel a spoluzakladatel společnost Strive Asset Management s indickými kořeny – však strhává pozornost některými svými názory. Chce omezit pomoc pro válkou postiženou Ukrajinu, posunout minimální věk pro volební právo, nebo rovnou zrušit FBI.

1 Okupovaná území nechat Rusku

„Myslím, že je třeba ukončit válku na Ukrajině za mírových podmínek,“ řekl Ramaswamy již v červnu televizi ABC News. Okupovaná území by tak postoupil Rusku a místo zasílání pomoci Kyjevu by se podle něj měl nový americký prezident raději zaměřit na americké zájmy.

Hrozbou číslo jedna v tomto směru není podle Ramaswamyho Rusko na Ukrajině, ale Rusko ve spojenectví s Čínou. Vyzval k trvalému závazku nedovolit Ukrajině vstup do NATO. Na oplátku však Rusko musí zanechat vojenské spolupráce s Čínou,“ míní.

„Myslím, že dalším bojem v Rusku a dalším vyzbrojováním Ukrajiny ženeme Rusko do područí Číny,“ řekl. Ukrajina by podle něj měla učinit velké ústupky

2 Pryč s FBI

Ramaswamy si chce také došlápnout na zrušení řady federálních úřadů včetně ministerstva školství, Komise pro jadernou regulaci, daňového úřadu a FBI. „V mnoha případech jsou tyto agentury nadbytečné vzhledem k funkcím, které jsou již vykonávány jinde ve federální vládě,“ řekl Ramaswamy pro NBC News.

Navrhl reorganizaci, v jejímž rámci by se finanční prostředky FBI rozdělily namísto toho mezi tajnou službu, Síť pro potírání finanční kriminality a Agenturu pro obranné zpravodajství. Ostatně i Donald Trump, současný favorit na zisk republikánské nominace, opakovaně napadl FBI, že je součástí „honu na čarodějnice“ proti němu.

3 Změna klimatu? Aklimatizovat se

„Změna klimatu je podvod,“ nechal se Ramaswamy slyšet na debatě republikánských kandidátů. Během ní také uvedl, že náklady na řešení změny klimatu jsou vyšší než samotné dopady.

V následném rozhovoru pro CNN řekl, že by se společnost měla zaměřit pouze na technologická řešení, místo aby platila za řešení jakýchkoli základních příčin změny klimatu. Jinými slovy – neměli bychom řešit příčiny změny klimatu, a prostě a jednoduše se raději „aklimatizovat“.

Ramaswamy nebyl nikdy zvolen do žádné veřejné funkce. Nemá tudíž zatím žádné politické pravomoci a bylo by snadné odepsat tyto „klimatické“ komentáře jako bludné řeči s minimálními politickým důsledky. List The Time však již dříve upozornil, že právě tyto komentáře jsou v souladu s rétorikou pravicových politiků, a dotýkají se silného populistického proudu, který představuje výzvu pro klimatickou politiku v USA i po celém světě.

4 Možnost volit až od 25 let

Minimální věk pro účast ve volbách by se měl podle republikánského nováčka zvýšit na 25 let. Lidé starší 18 let by mohly volit pouze tehdy, pokud by splnili „požadavek národní služby“. To znamená alespoň šest měsíců v armádě nebo službu u záchranky. „Musíme ambiciózně přemýšlet o oživení občanské povinnosti v Americe,“ řekl na začátku tohoto roku Ramaswamy.

Navrhl také, aby mohli volit i lidé starší 18 let, pokud složí stejný test, jaký skládají zájemci o americké občanství. „Chápu, že ne každému se tento návrh bude líbit a že bude třeba přesvědčit mnohé o jeho výhodách, ale jsem připraven se toho ujmout,“ prohlásil Ramaswamy.

5 Lži o 11. září

Vlna kritiky se na Ramaswamyho snesla i poté, co letos v létě poskytl rozhovor časopisu The Atlantic. V něm se rozpovídal o útocích z 11. září 2001. „Je legitimní říct, kolik federálních agentů bylo v letadlech, která narazila do Dvojčat,“ řekl. Vládu obvinil z toho, že v tomto případě není transparentní.

Uchazeč o prezidentský úřad pak následující dny po ostré kritice popíral své výroky a obviňoval The Atlantic z vytržení jeho slov z kontextu. Časopis však zveřejnil zvukový záznam Ramaswamyho rozhovoru s reportérem Johnem Hendricksonem.

A i když zvuková nahrávka mluví jasně, Ramaswamy pokračoval v popírání vlastních slov. „Jak jste pravděpodobně zažili i u levicových médií, The Atlantic skutečně účelově napsal něco, co jsem řekl v úplně odlišném kontextu,“ řekl Ramaswamy pro Fox News.